Gerwyn Price haalt uit naar Premier League in melodramatische post: 'Zou liegen als ik dat zeg'

Gerwyn Price eindigde de Premier League Darts net zoals hij het hele toernooi gooide: slecht. En vaak klom Price na iedere donderdag in de virtuele pen om iets te schrijven over de avond. Ook dit keer. Maar deze post op Instagram was nét iets dramatischer dan we van hem gewend zijn.

"Zo blij dat dit voorbij is", schreef Price op zijn verhaal op Instagram. "Het einde van de Premier League voor nu. Kijk er naar uit om me volledig te focussen op gerankte evenementen vanaf nu. Wilde zeggen dat ik ervan heb genoten, maar dan lieg ik", sloot The Iceman af. Zijn hashtag zorgde overigens ook voor de nodige ophef. "Niet langer", stond er. Wat Price er precies mee bedoelt, zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Zes op rij voor Luke Humphries tegen Michael van Gerwen, Smith als dagwinnaar naar play-offs Premier League Luke Humphries heeft tijdens de laatste reguliere speelronde van de Premier League Darts opnieuw gewonnen van Michael van Gerwen. De wereldkampioen was in de halve finale met 6-3 te sterk. Michael Smith pakte de dagzege en eerder op de avond het laatste ticket voor de play-offs, door met concurrent Nathan Aspinall af te rekenen.

Einde Premier League

Price verloor donderdagavond van Luke Humphries in Sheffield bij de Premier League. De Welshman speelde eigenlijk nergens meer voor, omdat hij al was uitgeschakeld, maar toch draaide hij lange tijd aardig mee. Tegen het einde van de partij begon Price meer te missen en werd hij cynisch. Dat werd hem zoals wel vaker de afgelopen maanden fataal.

Als nummer 7 van de Premier League neemt Price wel mooi 65.000 pond (ongeveer 75.000 euro) mee naar huis. Dat geld telt niet mee voor de wereldranglijst, waar Price na enkele mindere maanden inmiddels terug te vinden is op de zesde plek.