Gerwyn Price werd op het WK darts in de tweede ronde al uitgeschakeld door Wesley Plaisier, maar toch is hij zijn 2026 goed begonnen. De darter uit Wales heeft een prachtig cadeau gekregen van zijn favoriete restaurantketen.

Price werd voor het WK darts gezien als een van de outsiders voor de eindzege, door zijn uitstekende vorm voorafgaand aan het toernooi in Londen. De darter uit Wales kwam goed door de eerste ronde heen, maar in de tweede ronde ging het al mis. Price liep daar tegen een ijzersterke Wesley Plaisier aan, die hem met 3-0 van het bord af wist te vegen. De Nederlander mocht door naar de derde ronde, maar werd daar uitgeschakeld door Krzysztof Ratajski.

Door die vroege uitschakeling komt een mogelijke deelname van Price aan de Premier League wel in gevaar. The Iceman is door zijn voorkomen en karakter een graag geziene gast op dit soort toernooien, maar hij staat inmiddels wel twaalfde op de PDC-rankings. De vraag is dan ook of de organisatie hem een ticket zal geven voor de Premier League. Begin 2026 kreeg Price in ieder geval wel een ander ticket, waar hij dolgelukkig mee is.

Gold card

Price kreeg een pakketje binnen van zijn favoriete restaurantketen Toby Carvery. Daar kunnen gasten terecht voor een traditionele Britse Roast. Een iconisch gerecht wat vaak op zondag wordt gegeten met geroosterd vlees en aardappelen. Price kreeg van het restaurant een Gold Card, waardoor hij voor de rest van zijn leven gratis mag eten bij het restaurant. Price zijn humeur zal wat minder geweest zijn door de vroege uitschakeling op het WK, maar door de Gold Card was hij in een klap weer dolgelukkig.

Op zijn Instagram geeft Price een mooi dankwoord voor Toby Carvery. "Dank jullie wel, ik kan niet geloven dat ik deze Gold Card heb gekregen. Het is echt het huis van de Roast en ik ga er altijd naartoe als ik geen zin heb om te koken. 2026 is zo goed begonnen", vertelt een dolgelukkige Price na het ontvangen van het cadeau.