Een opvallende verschijning op de Winmau World Masters. Daar gooide oud-profdarter Vincent van der Voort wat pijltjes. Maar die is toch gestopt? Klopt. Toch maakte hij zijn opwachting op de major.

Van der Voort werd namelijk gezien in de coulisse van de MK Arena in Milton Keynes, waar het toernooi wordt gehouden. Terwijl er volop een wedstrijd gaande was, speerde de Nederlander zijn pijlen naar een oefenbord. Beelden daarvan werden gretig op sociale media gedeeld. "Wade vs Razma speelt zich recht voor mijn neus af, maar in plaats daarvan kijk ik naar Vincent van der Voort die op een balkon aan het trainen is", schreef iemand op X.

De dartsfan kreeg waar voor zijn geld, want zo vaak komt het niet meer voor dat Van der Voort gooit. In 2024 kondigde hij aan een tussenjaar te nemen, afgelopen december volgde het werkelijke afscheid. Overigens liet James Wade waanzinnige dingen zien aan de andere kant van het balkon; The Machine won met een gemiddelde van 102,56 van de Let Madars Razma in de eerste ronde: 3-2.

Definitief afscheid Van der Voort

Begin december kondigde Van der Voort aan definitief te stoppen. "Na een jaar niks doen en nauwelijks pijlen aanraken deed mijn lijf alsnog zeer binnen een paar dagen", vertelde hij in zijn eigen podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Dan weet je dat het gewoon op is en dan houdt het ook op. Het is niet zo dat ik nooit meer dart - voordat mensen zeggen dat ik toch gestopt was als ik ergens aan meedoe, maar op de PDC-Tour zul je mij niet meer zien."

Wade vs Razma happening right in front of me but instead I’m watching Vincent van der Voort practice on a balcony pic.twitter.com/XddmS27keU — DartsAnonymous (@anonymous_darts) January 29, 2026

Van der Voort had daar een simpele verklaring voor. "Mijn nek, rug en knie... Alles doet zeer. Het hele lijf zegt dat het genoeg is. Dan moet je ook niet blijven rekken", was hij van mening.

Nog altijd druk in de dartswereld

Toch is Van der Voort nog enorm druk in het darten. Hij speelt demonstratietoernooien, is analist, maakt een podcast en werkt voor pijlenleverancier Winmau. Hij trekt heel Europa door om talenten te werven voor het merk. Winmau is de hoofdsponsor van de World Masters, wat zijn aanwezigheid verklaart.