De Winmau World Masters begint woensdag met de voorronden en daar ontbreekt een grote naam. Raymond van Barneveld koos ervoor om het toernooi over te slaan en een demonstratie te gaan gooien bij voetbalclub FC Twente. Een opmerkelijk besluit dat dan ook op verbazing kan rekenen bij goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort.

"Ik heb er wel moeite mee", valt Van der Voort met de deur in huis tijdens de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Ik snap aan de ene kant zijn redenatie wel dat hij voor gegarandeerd geld gaat, maar dit is toch ook een rankingtoernooi? Niemand heeft wat te verdedigen en hij loopt nu meteen een toernooi achter op de rest. Ik begrijp dat hij bij FC Twente in twee dagen een hoop geld kan pakken, maar dit is een tv-ranking. Met drie rondjes winnen pakt hij al 5000 pond, met kans op nog veel meer. Zijn sponsoren zullen dit ook niet leuk vinden, al met al een opmerkelijke keuze."

'Anders wordt het een lang jaar'

Van Barneveld zei dat hij de demonstraties bij FC Twente al had gepland voordat de datum van de World Masters bekend was. Desondanks besloot hij toch bij zijn standpunt te blijven en niet alsnog naar het grote PDC-toernooi te gaan. "Het geeft wel aan waar Raymond mentaal zit. Hij voelt zich niet goed genoeg om een kwalificatietoernooi te winnen. Ik had wel verwacht dat hij zou zeggen dat dat wel had moeten lukken. Blijkbaar is hij mentaal nog niet daar. Dus begint zijn seizoen pas over twee weken. Hij zal het de eerste paar toernooien echt goed moeten doen en hopen dat hij zich kwalificeert voor de Euro Tour, anders wordt het een lang jaar."

'Dit is Van Barneveld-onwaardig'

Van der Voort verwijt Van Barneveld kortetermijndenken. "Ik denk dat hij echt denkt aan gegarandeerd geld en dat alles wat hij er omheen nog pakt, mooi meegenomen is." Daarbij zijn die demo-avonden ook weer niet zaligmakend, weet ervaringsdeskundige Van der Voort. "Die kosten heel veel energie. Dan begin je aan je proftoernooien eromheen ook al vermoeid en met een achterstand, zeker op zijn leeftijd. Hij kiest duidelijk voor het zekere geld en dat is jammer om te zien. Hoe zijn einde nu uitvouwt, had je nooit gedacht bij hem. Dit is Van Barneveld-onwaardig. Maar door omstandigheden moet het, voor hem is het een financiële kwestie."

Rafael van der Vaart

Goede vriend Van der Voort baalt ervan dat 'Barney' voor deze weg kiest. "We hoeven geen medelijden met hem te hebben, want hij verdient nog steeds heel veel geld. Maar het is jammer om hem zo te zien, ten opzichte van wat hij vroeger allemaal gepresteerd heeft. Het wordt niet heel serieus meer genomen nu. Hij zat altijd bij de favorieten of de outsiders voor een titel, dat is allemaal niet meer zo. De afgelopen drie jaar heeft hij geen ronde gewonnen op grote toernooien. Dat is erg treurig. Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk. Hopelijk kan Rafael van der Vaart wat veranderen, dat zou toch mooi zijn."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door of check in via de bekende apps als Spotify, YouTube of Apple Podcasts.