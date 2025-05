Gevallen wereldkampioen sloopt dartbord en noemt opmerkelijke reden van frustratie

Darter Michael Smith heeft zich goed laten gaan op een toernooi in Duitsland. De Engelse darter won in de tweede ronde van de European Darts Grand Prix op het nippertje van een Duitse laagvlier. Hij was zó gefrustreerd met zijn spel dat hij uit frustratie het dartbord sloopte. Al snel kwam hij met excuses.

De voormalig wereldkampioen kwam met 5-2 achter tegen Daniel Klose, de nummer 126 van de wereld. De slecht spelende Smith kon het niet geloven, vocht zich terug en won uiteindelijk alsnog - op het nippertje - met 6-5. Toen hij de laatste dubbel raak gooide en nog één pijl in zijn hand over was, ging het mis.

Frustratie

Smith gooide de pijl van dichtbij keihard bovenhands het dartbord in. Daar zijn dartborden niet voor gemaakt, waardoor de ring met dubbels van het bord afsprong. Nadat de huidige nummer 21 van de wereld zijn Duitse tegenstander een handje had gegeven, hing hij het onderdeel weer op.

De darter had snel door dat zijn actie niet door de beugel kon en schreef een excuusbericht op sociale media. 'Ik wil me graag verontschuldigen voor mijn houding tijdens die wedstrijd. Er zijn geen excuses, maar mijn hoofd zit gewoon vol', opent hij zijn bericht.

BULLY BOY SCRAPES THROUGH!



The drama!



Michael Smith fights back from 5-2 down to defeat Daniel Klose, picking up a valuable victory to get through to Finals Day!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET6 | R2 pic.twitter.com/0a7OQIsvBO — PDC Darts (@OfficialPDC) May 3, 2025

Vrouw en kinderen in tranen

Er blijkt van alles te zijn gebeurd in het privéleven van Smith, waaronder een klein familiedrama. 'Van de worsteling met mijn schouder en pols tot gisteravond, toen ik een telefoontje kreeg van mijn vrouw en kinderen die in tranen waren omdat ze dachten dat onze hond (Luna) aan het sterven was.'

Smith wilde zijn geschrokken familie steunen en bleef tot laat op. 'Het werd een late rit naar de spoeddierenarts en ik bleef tot 3 uur 's nachts wakker om met hen in contact te blijven en hen te troosten. Gelukkig lijkt het nu beter te gaan met haar. We weten nog steeds niet wat er met haar aan de hand was – ze leek wel bezeten, haar poten werkten niet en haar hoofd draaide als een vogel met vogelgriep. Maar goed, morgen gaan we er weer voor, hopelijk met een heldere geest en een betere, volwassenere prestatie. Nogmaals, mijn oprechte excuses.'

Smith speelt zondag in de achtste finales tegen de winnaar van het duel tussen Luke Humphries en Connor Scutt.

Nederlanders

De European Darts Grand Prix is het zesde Euro Tour-toernooi van het jaar. Danny Noppert en Niels Zonneveld plaatsten zich eerder vandaag voor de finaledag. Zonneveld versloeg Nathan Aspinall knap met 6-2. Raymond van Barneveld speelt zaterdagavond tegen Gerwyn Price, terwijl Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode in een Nederlands onderonsje moeten uitwijzen wie zich plaatst voor de derde ronde.