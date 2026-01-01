Gian van Veen (23) maakt financiële megaklapper op WK darts

Gian van Veen is doorgedrongen tot de halve finale van het WK darts na een fantastische prestatie tegen Luke Humphries. De Nederlandse topdarter verdient door zijn nieuwste zege enorm veel prijzengeld (en hij maakt nog kans op véél meer). Check hier alles over het prijzengeld op het WK darts.

Raymond van Barneveld, Richard Veenstra, Chris Landman, Jamai van den Herik, Noa-Lynn van Leuven en Jurjen van der Velde vielen allemaal in de eerste ronde uit. Daarmee was 'Team Nederland' al direct veertig procent van alle afgevaardigden kwijt. Vooral de uitschakeling van Van Barneveld zorgde voor teleurstelling: het was het tweede jaar op rij dat Barney er in de eerste ronde uitvloog.

Deze zes darters hoefden niet al te teleurgesteld te zijn, want voor alle deelnemers was er een startbedrag: 15.000 pond, omgerekend zo'n 17.000 euro. Zij gingen dus niet helemaal met lege handen naar huis.

Grote namen uitgeschakeld in ronde 2

In ronde twee sneuvelden er nog drie Nederlanders: Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman en Danny Noppert. Drie darters waarvan werd gedacht dat zij het ver konden schoppen op het WK darts. Vooral Noppert had pech: The Freeze speelde een uitstekende wedstrijd tegen debutant Justin Hood, maar verloor in de beslissende set na een sudden death leg.

Het bedrag voor de darters die in de tweede ronde het podium moesten verlaten, was alweer 10.000 pond hoger. 25.000 pond, dus. Omgerekend zo'n 28.000 euro. Het zal niet het bedrag zijn waar namen als Van Duijvenbode, Nijman en Noppert op hebben gehoopt.

Drie Nederlanders in de vierde ronde

Na Kerstmis mochten er zes Nederlanders terugkomen: Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Kevin Doets, Gian van Veen, Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen. Plaisier, Zonneveld en Wattimena vlogen er vervolgens na de feestdagen in thrillers uit. Zij gaan met 35.000 pond (zo'n 39.000 euro) naar huis. Van Gerwen, Van Veen en Doets stonden wel in de vierde ronde en zagen hun bedragen alleen maar hoger worden.

Vanaf de vierde ronde gaat het bedrag met grotere stappen omhoog. Doets, Van Veen en Van Gerwen waren bijvoorbeeld al verzekerd van 60.000 pond. De uiteindelijke winnaar van het WK gaat zelfs naar huis met het schokkende bedrag van één miljoen pond (1,13 miljoen euro).

Gian van Veen blijft maar doorgaan

Gian van Veen gooide zichzelf dinsdagavond naar de halve finale. De Gelderse topdarter is nu verzekerd van minstens 200.000 pond (227.000 euro). Dat bedrag kan nog veel verder oplopen, door de finale te halen of zelfs te winnen.

Michael van Gerwen werd in de vierde ronde door oud-kampioen Gary Anderson uit het WK gegooid. Mighty Mike neemt 60.000 pond (68.000 euro) mee uit Londen. En dat geldt ook voor Kevin Doets na zijn nederlaag tegen oud-kampioen Luke Humphries.

Prijzengeld WK darts

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

