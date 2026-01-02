Het WK van topdarter Luke Humphries kwam donderdag in de kwartfinale ten einde na zijn partij tegen Gian van Veen. Toch gaat hij niet met lege handen naar huis. Hij verdiende een gigantisch bedrag aan prijzengeld, dat al een bestemming heeft gekregen.

Humphries verloor met 5-1 van de Nederlander en moet het toernooi dus verlaten. De Engelsman vertrekt met een mooi bedrag aan prijzengeld: 100.000 pond (omgerekend 113.000 euro). Dat werd al besteedt aan een mooi kerstcadeau voor hemzelf.

Lamborghini Urus

Hij heeft namelijk een Lamborghini Urus gekocht, met een prijs van 200.000 pond. "Een nieuwe auto om toe te voegen aan de collectie", schrijft Humphries over zijn aankoop op Instagram.

Hij sprak zich vervolgens ook uit over de reden waarom hij zijn nieuwe aanwinst deelde met zijn volgers op Instagram. "Dat is vooral om het bedrijf te bedanken dat me heeft geholpen. Niet om te pronken. Maar zij hebben dit zo snel mogelijk voor me geregeld."

Luxe

"Het is echt een luxe", vervolgt hij over de wagen. "Het is iets waar ik trots op terug kan kijken en waarvan ik kan zeggen: daar heb ik hard voor gewerkt." Humphries speelde in zijn dartscarrière al zo'n 3 miljoen pond bij elkaar. "En natuurlijk moet iedereen zijn eigen limiet kennen. Als je dit soort bedragen wint, kun je deze auto kopen."

"Als je veel geld verdient, kun je kopen wat je wil. Dus voor mij was dit het moment om te zeggen: 'Je hebt nu veel bereikt, hier is een kleine beloning'", aldus de wereldkampioen van 2024.

Gian van Veen

Van Veen verdubbelde zijn prijzengeld na de overwinning op Humphries naar 200.000 pond ( (227.000 euro). Voor de winnaar van het toernooi ligt er een miljoen pond klaar. Van Veen speelt in de halve finale vrijdag tegen Gary Anderson. De Schotse tweevoudig wereldkampioen versloeg eerder op de dag Justin Hood uit Engeland met 5-2 in sets.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.