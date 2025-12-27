Nadat het WK darts voor Raymond van Barneveld in een grote teleurstelling eindigde, gaf de topdarter aan op zoek te zijn naar iemand die hem kan motiveren. Dartsicoon Vincent van der Voort, die Barney al jaar en dag kent, begrijpt de teleurstelling als geen ander, maar ziet zichzelf niet als de geschikte persoon om Van Barneveld te begeleiden. Dat vertelt hij in de podcast Sportnieuws.nl WK Darts Draait Door.

Voor Barney liep het WK darts uit op een debacle. De vijfvoudig wereldkampioen leed een kansloze nederlaag in de eerste ronde. In interviews met het Algemeen Dagblad en NU.nl gaf de topdarter dan ook aan flink te balen en weinig te vieren hebben tijdens de feestdagen. "Dat snap ik wel", zegt Van der Voort. "Van Barneveld is natuurlijk uiteindelijk gewoon een winnaar."

Poster

Volgens Van der Voort is de teleurstelling extra voelbaar voor Van Barneveld omdat de vijfvoudig wereldkampioen gewend is om te winnen. "Als je veel gewonnen hebt, dan is dit gewoon heel erg hard voor je. Waar je eerst een van de eersten was die op een poster stond als er eentje werd uitgebracht, tel je bijna niet meer mee. Alleen op de dag dat je nog speelt tel je nog mee en voor de rest niet meer."

"Zo lang als ik hem ken, kwam hij alleen maar om te winnen", aldus Van der Voort die van Barneveld al kent sinds de jaren '80 "Toen was hij al doodziek als hij verloren had, dus ik denk dat dit mentaal heel moeilijk voor hem is, maar de oplossing is niet 1, 2, 3 voor handen."

'Ik ben de oplossing niet'

In de interviews na zijn uitschakeling gaf Van Barneveld aan iemand te zoeken die hem motiveert. "Ik heb structuur nodig in mijn leven, ook qua training. Die ontbreekt nu", aldus Barney. Die taak is echter niet weggelegd voor Van der Voort: "Ik ben ook de oplossing niet. Dat moet iemand zijn die elke dag met hem bezig is en dat ga ik sowieso niet doen."

"Ik ben geen sociaal werker, hè", lacht Van der Voort. "Maar als hij denkt dat hij dat nodig heeft, dan moet hij dat doen, maar dan moet hij er ook wel naar luisteren en dat de tijd geven. Daar komt heel veel bij kijken en tussen dingen zeggen en doen zit een groot verschil. Ik denk dat hij wel de mogelijkheden heeft om iemand voor hem te laten werken of dingen te laten doen."

