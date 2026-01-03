Luke Littler is voor de tweede keer in zijn leven wereldkampioen darts gewonnen. Hoewel de hoop in Nederland op Gian van Veen gevestigd was, kon de nummer drie van de wereld niks inbrengen tegen een ontketende Littler. Zelfs een wesp en bloed op het bord haalden The Nuke niet uit zijn spel. Hij won de finale van het WK darts met dikke cijfers van Van Veen: 7-1 in sets.

Het was bibberen in de openingsfase. Van Veen overleefde de eerste break van Littler en dankzij missers van de Engelsman in de beslissende vijfde leg ging de Nederlander er met de eerste set vandoor. Met finishes van 145 en 127 vloog Van Veen vervolgens terug uit de pauze. Hij zette Littler vol onder druk, maar miste een tweede 127-finish om op 2-0 te komen. Littler stapte in en brulde het uit met zijn eerste setwinst (1-1).

Littler in paniek door wesp

Daarna maakte Littler het eerste verschil. Met negen legs op rij maakte hij van de 1-0 achterstand een 3-1 voorsprong in sets. Een 170-finish om de derde set te pakken was een absoluut hoogtepunt. Van Veen was duidelijk onder de indruk en had geen antwoord op de losgeslagen Littler. Hij stond erbij en keek erna hoe zijn tegenstander de ene na de andere leg (en set) pakte. Zelfs een wesp kon daar geen verandering in brengen. Hoewel Littler er helemaal van in paniek raakte, gooide hij de vijfde set professioneel uit: 4-1.

Bloed op het bord

Tot overmaat van ramp haalde Van Veen door zijn scherpe pijlen ook nog eens zijn hand open. Er ontstond een wondje en er lekte bloed op het bord. Na de zesde set greep scheidsrechter George Noble in en zei hij tegen Littler dat het bord vervangen moest worden. Beide darters gaven aan er geen last van te hebben, maar desondanks kwam de bordwissel er toch. Voor de televisiekijkers is bloed niet het meest smakelijke.

Sid Waddell Trophy

De cijfers van Littler spraken boekdelen. Met ongelofelijk spel, scorend én finishend, liet hij Van Veen kansloos. Ook toen de aandacht verslapte op 6-1, bleef Littler uitzonderlijk spelen. Het verzet van Van Veen was al lang gebroken, waardoor Littler met gemak de Sid Waddell boven zijn hoofd mocht tillen en het hoogste prijzengeld ooit op zijn bankrekening mag bijschrijven. Littler krijgt liefst 1 miljoen pond (ruim 1,14 miljoen euro). Van Veen moet het doen met zo'n 450.000 euro.

𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭



7️⃣ Luke LITTLER (106.02)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1️⃣ Gian VAN VEEN (99.94)🇳🇱



📊118.77 scoring average

🎙Sixteen 180s

🎯46% checkout in darts

▪️70% in turns

💯 Four 100+ checkouts

▪️170-147-116-112#WCDarts #PremDartData pic.twitter.com/BRkyVW80Qk — PremiumDartdata (@PremiumDartData) January 3, 2026

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.