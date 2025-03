Gian van Veen grijpt na sensationele zeges op Michael van Gerwen en Luke Littler naast uniek moment in carrière

Gian van Veen heeft na een knotsgekke dartsdag net naast de titel gegrepen bij Players Championship 5. De ontketende Nederlander versloeg in Leicester Michael van Gerwen en Luke Littler met fantastisch spel, maar moest de eindzege na een aantal gemiste wedstrijdpijlen aan Joe Cullen laten: 7-8. Van Veen ziet daarmee een uniek moment in zijn carrière aan zijn neus voorbijgaan.

Van Veen kreeg op weg naar de finale met een aantal loodzware tegenstanders te maken, maar schoof ze allemaal aan de kant met fantastisch spel. In de kwartfinale tegen Michael van Gerwen noteerde Van Veen een gemiddelde van liefst 108 en hij versloeg zijn landgenoot, die zelf ruim 101 per beurt gooide, dan ook met 6-4.

In de halve finales stond Van Veen voor een nog zwaardere opgave met Luke Littler als tegenstander. Het werd een schitterend gevecht waarin het uitdraaide op een beslissende leg nadat de Nederlander bij 7-6 een aantal wedstrijdpijlen had gemist. Littler had in de laatste leg het voordeel dat hij mocht beginnen, maar nadat hij een matchdart liet liggen, gooide Van Veen een prachtige 121-finish.

Titel glipt uit handen Van Veen

Ook de finale tegen Cullen draaide uit op een ware thriller. Van Veen kon daarin na twee verloren Players Championship-finales en nederlaag in de eindstrijd van een Euro Tour zijn allereerste PDC-titel bij de senioren winnen.

Het ging de goede kant op toen hij op een 7-4 voorsprong kwam, maar toen sloegen de bibbers toe. Van Veen had al drie wedstrijdpijlen gemist toen hij in de beslissende vijftiende leg ook nog eens een volle beurt op de dubbels miste. Cullen maakte vervolgens geen fout en pakte daardoor alsnog de winst: 8-7.

Ontketende Littler gestopt door Van Veen

Van Veen maakte met zijn overwinning op Littler een einde aan een zegereeks van liefst negentien partijen van de jonge Engelsman. De wereldkampioen won deze maand de UK Open, de vijfde speelronde van de Premier League en was afgelopen weekend ook de beste op de Belgian Darts Open. Totdat hij verslagen werd door Van Veen was Littler dinsdag in Leicester ook weer ouderwets op dreef.

Littler gooide in zijn tweede ronde tegen Adam Hunt namelijk een negendarter, kwam tegen Dirk van Duijvenbode terug van een 5-2 achterstand en noteerde tegen Damon Heta het onwaarschijnlijke gemiddelde van 122,96 punten per beurt.