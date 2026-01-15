Volledig anoniem kon WK-finalist Gian van Veen een paar dagen vakantie vieren in Dubai, voordat hij naar Bahrein moest voor zijn debuut in de World Series. De Nederlandse topdarter zag zijn nieuwe status in het buitenland nog geen vlucht nemen, maar kreeg wel al appjes van zijn moeder dat het in Nederland anders is.

De 23-jarige Van Veen is sinds zijn finaleplek op het WK darts de nieuwe nummer drie van de wereld. Daarmee werd hij in één klap wereldberoemd. Althans, dat zou je denken. Zijn geplande vakantie met zijn vriendin beleefde Van Veen zorgeloos. Niemand herkende hem namelijk in Dubai, waardoor hij écht even tot rust kon komen. "Heerlijk. Dat had ik wel even nodig na het WK, want er is genoeg op me afgekomen”, zeg hij tegen het AD.

'Sorry mam, mijn fout'

Hoe anders zal dat in Nederland zijn, waar Van Veen sinds de verloren WK-finale op 3 januari nauwelijks nog was. Zijn huis met vriendin Kyana Frauenfelder bleef vooral leeg vanwege de vakantie en daaropvolgende verplichtingen. "Tot nu toe heb ik die gekte nog een beetje kunnen ontvluchten, dus ik ben benieuwd hoe dat straks zal zijn. Mijn moeder appte me laatst dat ze niet meer normaal boodschappen kan doen zonder dat mensen haar aanspreken op mijn prestaties. Ja, sorry mam, dat is mijn fout.”

'Dat is het enige verschil'

Van Veen benadrukt dat hij die nieuwe populariteit niet uit de weg gaat. "Mij hoor je niet klagen hoor, ik geniet enorm van het moment." Ook zijn collega-topdarters deden nog 'normaal' tegen hem toen ze elkaar weer ontmoetten voor de Bahrain Darts Masters, het eerste toernooi na het WK. "Ergens ook maar goed ook, want dat laat mij zien dat ze niet verrast zijn door mijn prestaties. Vorig jaar deed ik er ook al toe, maar nu heb ik het op het allergrootste podium laten zien. Dat is het enige verschil."

Ene na het andere debuut

De debuten voor Van Veen volgen elkaar in rap tempo op. Van Bahrein tot Saoedi-Arabië, daarna de World Masters én de Premier League. Allemaal gaat hij het voor het eerst beleven. Vooral naar de Premier League kijkt Van Veen enorm uit. "Dat wordt echt iets magisch, ja. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn als ik daar het podium op ga."

