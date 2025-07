James Wade wist donderdag een ronde verder te komen op de World Matchplay door Gian van Veen te verslaan. De Engelsman was achteraf niet zuinig met het complimenten geven aan zichzelf. Zo vindt Wade zichzelf een van de beste spelers ooit.

Door een 16-13 zege pakte Wade het ticket voor de halve finale van de World Matchplay ten koste van Van Veen. In een spannende wedstrijd leek de ervaring van de Engelsman de doorslag te geven. Wade ging met een 1-4 achterstand nog de pauze in, maar draaide daarna de gehele wedstrijd om. Jonny Clayton is de volgende tegenstander van de Engelse routinier.

Media-aandacht

Op de persconferentie klaagde Wade dat hij vindt dat er te weinig aandacht is voor zijn prestaties. "Ik speelde misschien wel een paar van de beste games van het toernooi tot nu toe. In de hele opbouw van Sky Sports bijvoorbeeld was ik niet één keer in beeld. Ergens ben ik wel trots dat ik dan alsnog kan presteren. Dat zegt wel wat."

Wade vertelt dat hij niet zit met het gebrek aan media-aandacht, maar uit de uitspraken van de Engelsman blijkt dat het hem toch niet lekker zit. "Mijn toernooigemiddelde is waarschijnlijk beter dan dat van de meeste spelers hier. Maar over mij ging geen enkele promo. Dat maakt me niet zwak, maar ik vind het ergens wel oneerlijk. Maar het maakt me juist ook hongeriger. "

'Darts gaat niet meer om wie goed speelt'

Volgens Wade draait darts al lang niet meer om wie de beste speler is. "Darts gaat allang niet meer om wie goed speelt. Het gaat om wie de media weet te bespelen. Wie ze interessant vinden om te promoten. En dat ben ik blijkbaar niet. Je zult me dit niet vaak horen zeggen, maar ik geloof echt dat ik een van de beste darters aller tijden ben. Niemand anders doet wat ik doe. En als ik dit toernooi win, dan weet ik zeker: over twintig jaar doet nog steeds niemand me dat na."

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.