Het WK darts wordt vanaf 11 december groter dan ooit, met liefst 128 deelnemers. Met nog minder dan twee maanden te gaan zijn veel topdarters al zeker van hun plekje in het iconische Alexandra Palace, ook wel Ally Pally genoemd. Check hieronder de namen die al zeker zijn van het WK darts 2026, waar het meeste prijzengeld ooit te verdienen is.

De PDC kondigde eerder dit jaar aan dat het prijzengeld voor het komende WK darts door het dak gaat. Liefst 1 miljoen pond ligt er klaar voor de winnaar. Verdedigt Luke Littler zijn eerste titel met succes, komt er een Nederlandse winnaar of een nieuwe sensatie die na de jaarwisseling met de Sid Waddell Trophy in zijn handen staat in Londen? De tijd zal het leren.

Vrouwen

De top veertig van de wereldranglijst én de top veertig van de Pro Tour Order of Merit gaan rechtstreeks naar het WK en hebben een geplaatste status. Naast de 80 'al ingevulde' plekken zijn er ook tal van qualifiers die hun debuut gaan maken of terugkeren. Zo is de Nederlandse vrouw Noa-Lynn van Leuven er weer bij en maakt topdartster Beau Greaves haar eerste opwachting in het PDC WK.

Jamai van den Herik

In totaal mogen er nog 48 qualifiers naar het WK darts, waarvan al 31 namen ingevuld zijn. De Nederlander Jamai van den Herik profiteerde van de finale van het jeugd-WK. Omdat finalisten Gian van Veen en Greaves al zeker zijn van het WK via andere routes, mag de jonge Van den Herik zijn debuut gaan maken.

Tachtig spelers via 'normale' weg

Grote namen als Luke Humphries, Littler, Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Gerwyn Price en Peter Wright zijn via de normale weg al zeker van deelname aan het WK. Omdat er met het EK, de Grand Slam en Players Championship Finals nog prijzengeld te verdienen is voor de ranking, zijn vooral de onderste regionen van deze live stand nog aan veranderingen onderhevig de komende weken.

Geplaatste qualifiers

Check hieronder de 31 van de 48 qualifiers die zeker zijn van het WK darts. Op 26 oktober sluit de Challenge Tour en komen er drie namen bij. Vervolgens zijn er november nog 14 plekken te vergeven.