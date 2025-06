Voor Jeffrey de Graaf is de kop er gelukkig af op de World Cup of Darts. De Zweeds-Nederlandse darter gooide niet geweldig, maar dankzij zijn partner Oskar Lukasiak trok het koppel de zege tegen Litouwen over de streep. Na afloop was De Graaf openhartig.

In december op het WK darts verraste hij nog vriend en vijand met een plek in de achtste finales. Hij werd daarin uitgeschakeld door Michael van Gerwen, maar was zelf verantwoordelijk voor de uitschakeling van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Maar daarna ging zijn leven op z'n kop en haalt hij dat goede niveau van toen maar niet meer. "Ik heb best wel wat veranderingen gehad in mijn leven", zei hij na de openingswedstrijd van de World Cup of Darts tegen Sportnieuws.nl.

'Ook omdat ik vader ben geworden'

"Ik wist wel dat mijn niveau niet was wat het in december was. Ook omdat ik vader ben geworden", analyseerde de geboren Nederlander zichzelf. Hij vertrok jaren geleden naar Zweden voor de liefde en stichtte daar dus inmiddels een gezinnetje. Dat hij niet op z'n best zou zijn op de World Cup, kondigde zich al aan op de World Series of Darts in Denemarken. Daar werden hij en de andere Scandinavische darters meteen uitgeschakeld.

'Ik ga ze zometeen even bellen'

Of dat een beetje een teleurstelling was? "Niet een beetje. Uiteindelijk was het fijn om daar weer eens op het podium te staan. Dat werkt wel door naar dit toernooi. Aan de andere kant gooide ik nu niet heel veel beter." Maar het belangrijkste is dat hij zich gesteund voelt door het thuisfront. "Ze (zijn vrouw en pasgeboren kindje, red.) kijken. Ik ga ze zometeen even bellen om te horen hoe het voor ze was om mij te zien."

Darts Draait Door en interviews

