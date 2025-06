Viaplay laat gat vallen in darts, deze site stapt in: 'Dat gaat wel een gemis zijn'

Vanwege bezuinigingen zullen de komende dartstoernooien bij Viaplay wel te zien zijn, maar in een uitgeklede variant. Voor de World Cup of Darts en de World Matchplay is er bijvoorbeeld geen studioprogrammering beschikbaar, waardoor analyses wegvallen. Analist en podcastmaker Vincent van der Voort is via een andere weg wel vaker te zien en horen rondom de grote toernooien.

"Viaplay heeft besloten om het studiowerk rondom het darts neer te leggen de komende tijd. Vanwege bezuinigingen hebben ze me verteld", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Sowieso op de World Cup en de World Matchplay, maar zoals het er nu naar uitziet ook op de Grand Prix. Dus dat zal een andere uitzending worden. Zeker bij de World Cup zal het gemist worden."

'Dat gaat wel een gemis zijn'

Volgens de analist, die ook bij Viaplay werkt, ontkwam ook de dartsprogrammering niet aan de beknibbeling. "Eerst was Formule 1 al aan de beurt en bij voetbal is ook al een stukkie gedaan. Nu was darts aan de beurt en stoppen ze dus met studiowerk. Ik denk dat ze nog wel wát analyses gaan doen, maar dan met de commentatoren. Ook voor de Matchplay is het jammer. Ik hoop dat ze er daar nog wat op gaan vinden. Dat gaat wel een gemis zijn."

'Dat vind ik dan belangrijk'

Gian van Veen, die te gast is in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door en op de World Cup de plek van Michael van Gerwen inneemt, vindt het ook jammer dat de uitzendingen op Viaplay minder worden. "Zeker op de World Cup krijg je veel landen en spelers die de normale kijker niet kent. Dan vind ik het belangrijk als je van tevoren kenners hebt die die spelers kunnen voorstellen. De wedstrijden zijn ook zo kort, dat je er tijdens geen tijd voor hebt", vindt Van Veen.

Extra podcasts

"Maar waar een gat is, moeten mensen inspringen", keert presentator Damian Vlottes de boel om. "Dat gaan wij proberen te doen. We gaan naar de World Cup zolang Nederland er in zit. Na afloop van elke sessie ga ik proberen de persconferentie te filmen en we gaan iedere dag een korte podcast maken. Iedere ochtend om 07.00 uur zijn we er met een extra podcast van Darts Draait Door, met een voor- en nabeschouwing. Op locatie, ook nog. En met de Matchplay? Dan zijn we er ook elke dag. Dat is mooi om te doen."

