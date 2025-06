In het voetbal is het ondenkbaar dat twee teams tegen elkaar strijden in shirts die te veel op elkaar lijken. Maar dat het darts nog een lange weg te gaan heeft, blijkt wel uit de eerste wedstrijden op de World Cup of Darts. De uiterlijkheden leiden meteen tot hilariteit.

De PDC ziet de grap er zelf ook wel van in. Bij het openingsduel tussen Zweden en Litouwen speelden vier darters in overwegend gele outfits tegen elkaar. Het scheelt voor de kijker dat er telkens maar één tegelijk aan de beurt is en een bolletje op het scorebord aangeeft welk land het is. Jeffrey de Graaf sleepte Zweden naar de 4-1 overwinning op Litouwen. De in Nederland geboren darter, die voor de liefde in Zweden is gaan wonen en dus inmiddels ook voor dat land topsport bedrijft, had in Oskar Lukasiak een fijne partner.

Viaplay laat gat vallen in darts, deze site stapt in: 'Dat gaat wel een gemis zijn' Vanwege bezuinigingen zullen de komende dartstoernooien bij Viaplay wel te zien zijn, maar in een uitgeklede variant. Voor de World Cup of Darts en de World Matchplay is er bijvoorbeeld geen studioprogrammering beschikbaar, waardoor analyses wegvallen. Analist en podcastmaker Vincent van der Voort is via een andere weg wél vaker te zien en horen rondom de grote toernooien.

Tsjechië en Taiwan ook

Maar alsof de vier in het geel gehulde darters al niet ongelofelijk veel op elkaar leken, ging het bij de tweede wedstrijd weer 'mis'. Zowel de Tsjechische darters als die uit Taiwan dragen shirts met wit, rood en blauw. Dit komt omdat de vlaggen van hun landen ook die kleuren bevatten. Nederland is een van de weinige landen die in een andere kleur speelt dan wat er in de vlag te vinden is. Gian van Veen en Danny Noppert trekken het oranje aan voor hun duels in de groepsfase tegen Italië en Hongarije.

Van buschauffeur tot bakker: deze onbekenden schitteren op de World Cup of Darts Tachtig darters uit veertig landen staan deze week, van 12 tot en met 15 juni, op het WK voor landenteams in Frankfurt. Voor sommigen is het een jaarlijks ritueel, voor anderen een onverwachte droom die uitkomt. De World Cup of Darts is niet alleen een podium voor supersterren. Ook buschauffeurs, oud-voetballers en keukenmonteurs staan opeens in de schijnwerpers op het WK.

'Waar zijn de uitshirts?'

De PDC reageerde scherp op de gelijk ogende shirts van de eerste partijen. "Twee duels onderweg, al twee shirtclashes", lachte de bond in een social media-bericht om de verwarring. De fans hapten daar maar wat graag op. Reacties als 'waar zijn de uitshirts?' en 'het spelletje is kapot' kwamen er al snel onder te staan. Een andere fan vindt het een gemiste kans dat er inderdaad geen uit- en thuisshirts zijn, om kleurovereenkomsten te voorkomen.

Two games in, two kit clashes... 😂



Czechia v Chinese Taipei up next! — PDC Darts (@OfficialPDC) June 12, 2025

World Cup of Darts

De World Cup of Darts wordt van 12 tot en met 15 juni in het Duitse Frankfurt afgewerkt. Namens Nederland gooien Noppert en Van Veen al in de groepsfase. Dat is voor het eerst en dat komt omdat de nummer drie van de wereld, Michael van Gerwen, afzegde voor het toernooi. Engeland is topfavoriet, met wereldkampioen Luke Littler en nummer 1 van de wereld Luke Humphries. Van Veen is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Luister hieronder hoe hij vooruitblikt.