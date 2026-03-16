Wessel Nijman pakte zondag in het Duitse Göttingen zijn eerste eindzege op een Euro Tour-toernooi. De Nederlander zet daarmee eindelijk een volgende stap in zijn carrière, maar heeft nog altijd één belangrijk doel voor dit seizoen.

Nijman was het gehele dartsweekend heer en meester in het Duitse Göttingen. Met een toernooigemiddelde van boven de 100 versloeg hij een aantal topspelers, onder wie Mike De Decker, Gian van Veen en Gerwyn Price in de finale van het Euro Tour-toernooi. Met een geweldige 150-finish pakte de Nederlander uiteindelijk de zege tegen de topdarter uit Wales. Nijman lost daarmee Luke Littler af als koploper in de Order of Merit van de Euro Tour.

'Moest het aan anderen laten zien'

Na de wedstrijd gaf Nijman aan dat hij erg blij is dat het hem eindelijk is gelukt om als winnaar uit de bus te komen bij een Euro Tour-toernooi. Ook vooral omdat de Noord-Hollander zelf al wist dat hij dit soort toernooien kon winnen. "Ik hoefde het niet voor mezelf te bewijzen. Alleen moest ik ook aan anderen laten zien dat ik dit niveau kon halen op de televisietoernooien", zo vertelde Nijman na zijn overwinning in Göttingen.

Grote doelen

Nu beseft Nijman ook dat hij de volgende stap moet gaan zetten en hij dit niveau ook op een major-toernooi moet laten zien. "Er zijn geen woorden hoe ik mijn huidige gevoel kan omschrijven", vertelde Nijman tegenover de Britse pers. "Dit was een dag waarop ik een titel kon winnen. Ik doe dat nu op een Euro Tour-evenement, maar nu wil ik dit ook op een major laten zien. Dan laat ik aan de wereld zien dat ik met mijn beste spel in staat ben om elke wedstrijd te kunnen winnen."

Voor Nijman is echter het belangrijkste doel om de top zestien van de wereld in te duiken. Voor de Nederlander een belangrijke plek, aangezien spelers uit de top zestien direct geplaatst zijn voor major-toernooien. Daarnaast mogen ze ook de eerste ronde bij Euro Tour-toernooien overslaan. "Dat is een grote stap", beseft ook Nijman als hij zijn hoofddoel voor dit seizoen nog een keer uit de doeken doet. Nijman staat na zijn zege op plek 20 in de Order of Merit.