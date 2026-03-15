Wessel Nijman heeft voor een daverende verrassing gezorgd. De jonge Nederlandse darter pakte in Duitsland zijn eerste titel bij een televisietoernooi. In een eenzijdige finale op de Euro Tour versloeg hij voormalig wereldkampioen Gerwyn Price in Göttingen en deed dat in stijl.

Wessel Nijman was al bezig aan een supertoernooi. Achtereenvolgens won hij van wereldtoppers Niels Zonneveld, Josh Rock, Gian van Veen, Mike de Decker en Cristo Reyes. Vooral zijn statistieken waren zeer goed. Met in vrijwel elke wedstrijd een gemiddelde van ruim boven de 100, en een hoog finishpercentage toonde de darter uit Uitgeest in bloedvorm te zijn.

Finale

In de finale trof Nijman voormalig wereldkampioen Gerwyn Price. Echt spannend zou het uiteindelijk niet worden. Ondanks een paar harde brullen van de Welshman, zijn handelsmerk, lukte het hem niet om de Nederlander uit zijn concentratie te halen.

De 24-jarige Nijman liep al snel uit naar een 3-0 voorsprong, en stond even later met 6-1 voor. Even werd het nog spannend toen Price het gat verkleinde tot drie legs, maar uiteindelijk was het Nijman die zich erg rustig toonde en de wedstrijd uitgooide. Het eindresultaat was 8-3 voor de jonge Nederlander. Om de overwinning extra glans te geven, won hij de wedstrijd met een 150-finish.

TV-toernooi

De status van Nijman als aanstormend toptalent wordt zo nogmaals onderstreept. In het verleden won hij al vier toernooien op de Pro Tour, maar die waren allemaal op de vloer. Zijn grootste kritiekpunt was dat hij het juist op de televisietoernooien, waar de spanning hoger is, niet liet zien. Daar heeft de Noord-Hollander, in pas zijn eerste finale op televisie, nu dus een einde aan gemaakt.

Voor de Nederlandse darters was het sowieso een zeer goed toernooi. Liefst acht landgenoten behaalden de laatste zestien in Göttingen. Naast Nijman, die zijn buurjongen Zonneveld in de halve eindstrijd versloeg, stonden ook Richard Veenstra en Dirk van Duijvenbode in de kwartfinale. Uiteindelijk kroonde Nijman zich dus tot de grote winnaar.

Imago Nijman

Met zijn nieuwe overwinning schudt Nijman het imago dat hij had steeds meer van zich af. Op jonge leeftijd raakte hij verwikkeld in een matchfixing-schandaal en werd hij geschorst. Nu maakt hij elk jaar grote stappen. Met de winst in Nedersaksen klimt Nijman op naar de twintigste plaats op de Order of Merit.