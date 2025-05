'Hele lieve jongen' maakt het Raymond van Barneveld lastig: 'Dat voelde voor mij niet fijn'

Raymond van Barneveld overleefde de zo lastige eerste dag van een Euro Tour-toernooi. Dat deed hij tegen een opvallende tegenstander: Jimmy Hendriks. De analist van Viaplay deed mee aan het kwalificatietoernooi voor Nederlanders en overleefde de schifting en mocht zich melden in Rosmalen.

Op het Dutch Darts Championship werd Hendriks nota bene gekoppeld aan Van Barneveld. "Jerry en ik gaan al jaren terug. Ik noem hem champ, hij noemt mij champ. Jerry is een fantastisch mens, een hele lieven jongen", vertelde Van Barneveld voor de camera van Sportnieuws.nl.

Overleden moeder

Hendriks verloor onlangs zijn moeder en beloofde haar in haar laatste dagen dat hij mee zou doen aan het toernooi in Rosmalen. "Een persoon die mij ook echt een warm hart toedraagt. Ze was er altijd. Dat heeft me echt wel aangegrepen. Ik heb hem toen ook gesms’t", blikte Van Barneveld terug op die moeilijke periode. Met dat in het achterhoofd begon die aan de partij. "Dat voelde voor mij niet zo fijn."

"Jerry voelde de kracht van zijn moeder en hij wilde heet voor haar doen. Dat is lastig spelen hoor", verzekerde Barney. "Gelukkig won ik het bullen, anders kon ik hem een handje geven en ging Jerry Hendriks door."

Slecht tegen landgenoten

Liefst veertien Nederlanders prijkten op de deelnemerslijst voor het toernooi in eigen land. De Barney Army was ook aanwezig en zij zien hun held zaterdagavond terug in de tweede ronde, tegen de in vorm verkerende Engelsman Ross Smith.

Dat is maar goed ook volgens de Nederlander. "Ik doe het altijd slecht tegen Nederlanders, ik weet niet wat het is. Vaak verlies ik er van. En dat was vroeger vaak niet het geval en nu dus wel. Dat geeft weer dat je fantastisch moet spelen. Hier kan iedereen een partij winnen van je."