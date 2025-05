Topdarter Raymond van Barneveld brengt bijzonder bezoek aan koninklijke familie: 'Daar kun je echt op bouwen'

Raymond van Barneveld op bezoek bij Willem-Alexander en Máxima? Jawel, de vijfvoudig wereldkampioen darts werd deze week gefotografeerd in het gezelschap van het koningspaar en dat leverde prachtige beelden op. Niet in een paleis, maar in een winkelcentrum. Geen driedelig pak, maar een ontspannen foto met een brede glimlach. Wat is hier precies aan de hand?

Gezien de prestaties van Raymond van Barneveld zou je een officieel bezoek aan Paleis Huis ten Bosch in Den Haag niet vreemd vinden. Maar niets is minder waar. Zijn ontmoeting met het koninklijk paar vond plaats onder heel andere omstandigheden, toch stond hij oog in oog met een versie van het koningspaar die je niet snel vergeet.

Topdarter Raymond van Barneveld verwelkomt wereldkampioen: 'Nog meer records breken' Raymond van Barneveld is een concullega rijker. De 21-jarige Beau Greaves heeft namelijk net als 'Barney' een sponsorcontract met pijlenleverancier Target te pakken. Van Barneveld verwelkomende haar met open armen.

Barney met het koninklijk paar

De ontmoeting vond plaats in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, waar Van Barneveld de tentoonstelling Bricks of Wonder bezocht. Daar poseerde hij vrolijk tussen levensgrote LEGO-sculpturen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Een aangename afleiding van het dartbord voor de Hagenees. Bij zijn Instagram-post schreef hij met een knipoog: "Vandaag beetje opgetrokken met de Koning en Koningin, daar kun je echt op bouwen die twee", grapte de topdarter over de LEGO-versies van het koninklijk paar.

Op een andere foto vermaakt Barney zich met een ander legendarisch duo: Laurel & Hardy, eveneens vereeuwigd in LEGO. Het komische tweetal uit de jaren ’20 en ’30 staat bekend om hun slapstickhumor, fysieke, klungelige grappen die zonder woorden tot lachen stemmen. Juist daarom is het opvallend om Van Barneveld, doorgaans het gezicht van een emotionele achtbaan, zó ontspannen tussen deze grappenmakers te zien.

Tekst loopt verder onder afbeelding

i Raymond van Barneveld samen met de LEGO-versies van Willem-Alexander en Maxima. ©Instagram

Barney-attack

Want wie Van Barneveld een beetje volgt, weet dat achter de grote naam ook een man schuilgaat die worstelt met de mentale druk van de topsport. Zijn emotionele reacties na nederlagen zijn inmiddels berucht. In de podcast Darts Draait Door vertelden collega’s Kim Huybrechts en Vincent van der Voort dat ze zijn typische gedrag zelfs een bijnaam hebben gegeven: een Barney-attack. "Hij wil het wel anders doen, maar het lukt hem gewoon niet", aldus Van der Voort. "Dan komt die waas."

Collega's lachen om emotionele reacties Raymond van Barneveld: 'Het lukt hem gewoon niet' Raymond van Barneveld is een dartslegende, maar zijn reacties en interviews na verloren wedstrijden zullen ook altijd onderdeel zijn van zijn erfenis. Collega-darters hebben er al een eigen naam voor verzonnen en in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt die onthuld.

En juist daarom doen die luchtige LEGO-foto’s meer dan alleen een glimlach oproepen. Terwijl collega’s met een grijns vertellen over de onvermijdelijke Barney-attacks na elk verlies, laat Van Barneveld hier een zeldzaam ontspannen kant van zichzelf zien. Geen waas, geen frustratie, alleen een oprechte glimlach buiten het strijdtoneel.