Raymond van Barneveld voelde zich 'als een kind zo vrij' in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De vijfvoudig wereldkampioen kreeg zelfs kansen tegen Gerwyn Price, maar ging ten onder. Strijdbaar, dat wel.

Eén mogelijkheid kreeg Van Barneveld op 4-1. Die ging er niet in. Daarna nam The Iceman de regie over en liet hij die niet meer los. Ondanks de 6-4 nederlaag verliet hij met opgeheven hoofd het veld. "Zonde man, zonde", vertelde hij toen hij aankwam bij de desk van Viaplay. "Ik voelde me als een kind zo vrij op het podium, alleen hij gaat wel hele gekke dingen doen. Paar keer een elfdarter en dat was niet te stoppen. Hij mist in feite helemaal niks meer."

"Ik moet zeggen dat ik tevreden ben met het spel, het spel ziet er goed uit. De zaal was waanzinnig", looft hij het publiek in Amsterdam.

Lof voor Van Barneveld

De manier waarop Van Barneveld voor de camera stond, sprak boekdelen. Vaak is hij teleurgesteld, nu was het het tegenovergestelde. Dat zag ook presentator Koert Westerman, die Barney een hart onder de riem stak. "Jij hebt een reputatie, jij bent wereldkampioen geweest. Jij zal tot het einde van je leven een held zijn voor heel veel mensen. Die zien jou liever strijdend ten onder gaan dan met een chagrijnige kop", aldus Westerman.

In die woorden kon Van Barneveld zich wel vinden. "Het ziet er eindelijk goed, ik sta lekker te spelen. Hier ga ik op voortborduren", verzekerde Van Barneveld.

World Series of Darts Finals

Met Van Barneveld werd de derde Nederlander uitgeschakeld in de tweede ronde. Alleen Michael van Gerwen overleefde de schifting. Danny Noppert (6-0 verlies tegen Josh Rock) en Kevin Doets (6-4 verlies tegen Luke Humphries) verloren.

Uitslagen tweede ronde

Mike De Decker Damon Heta 6-4

Josh Rock - Danny Noppert 6-0

Luke Humphries - Kevin Doets 6-4

Rob Cross - Michael van Gerwen 5-6

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld 6-4

Chris Dobey - Cameron Menzies 6-4

Luke Littler - Jonny Clayton

Dave Chisnall - Ross Smith