Voetbal en darts is doorgaans een goede combinatie. Algemeen bekend is dat veel voetballers ook dartsfan zijn en dat blijkt ook zo bij AZ te zijn. Toptalent Kees Smit dook zondag op bij het WK darts en deed dat in een opvallende outfit.

Smit is sinds het begin van dit seizoen een belangrijk onderwerp van gesprek als het gaat over AZ. De middenvelder maakte veel indruk en werd uitgeroepen tot Speler van het Toernooi tijdens het EK Onder 19 dat deze zomer door Nederland werd gewonnen. Vervolgens veroverde hij ook een basisplek bij AZ en daar is hij elke week nu een van de uitblinkers. Daarom is het nog maar de vraag of hij überhaupt deze winter in Alkmaar zal blijven.

Volgens internationale media zou Smit door zo'n beetje elke internationale topclub worden gevolgd. Er zou zelfs al een bod van zo'n zestig miljoen zijn binnengekomen bij AZ, wat resoluut werd geweigerd. De Alkmaarders hopen Smit nog tot de zomer te houden en vervolgens voor een enorm bedrag te kunnen verkopen. Vanuit Spanje en Engeland is er in ieder geval meer dan genoeg interesse.

WK darts

Ondanks het drukke seizoen was er in de winterstop ook tijd voor ontspanning bij Smit. De middenvelder heeft een paar dagen vrij en spendeerde een gedeelte van die tijd in Londen. Daar dook hij niet op bij een voetbalwedstrijd of in gesprek met een club, maar op het WK darts. Tijdens de middag- of avondsessie van de zondag stond hij samen met zijn vrienden aan een tafel te kijken naar de wedstrijden in het Alexandra Palace.

Compleet volgens de traditie ging ook Smit verkleed naar de wedstrijden. Samen met zijn vrienden trokken ze een dierenpak aan naar het Alexandra Palace. Smit zelf stond te springen in het pak van een schaap. Smit moet in ieder geval op 10 januari weer terug zijn in Alkmaar, want dan hervat AZ de competitie met een wedstrijd tegen FC Volendam. Tenzij de Alkmaarders alsnog akkoord gaan met een transfer van Smit, maar dan lijkt er wel een niet te weigeren bedrag op tafel te moeten komen.

