AZ-middenvelder Kees Smit (19) wordt de afgelopen maanden alom geprezen door zijn sterke spel. Het toptalent staat dan ook al langer in de belangstelling van grote Europese clubs. Nu is er een nieuwe club aan dat rijtje toegevoegd: Manchester United.

Smit beleefde vorig seizoen zijn definitieve doorbraak. Hij maakte zijn eerste minuten in het eerste van AZ en werd op het door Oranje gewonnen EK onder 19 uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Ook dit seizoen behoort hij tot een van de absolute smaakmakers in Alkmaar, met tot nu toe vijf assists en twee doelpunten op zijn naam.

Manchester United

Zijn prestaties hebben ertoe geleid dat Manchester United interesse heeft in de diensten van de 19-jarige middenvelder, zo meldt The Athletic. De Britse club is namelijk op zoek naar een nieuwe centrale middenvelder. Dit komt mede vanwege de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van Kobbie Mainoo, die manager Ruben Amorim niet heeft overtuigd en mogelijk op huurbasis vertrekt.

Manchester United heeft echter wel concurrentie in de strijd om Smit. Zo is landgenoot Newcastle United al langer gecharmeerd van de AZ-speler. Ook is er interesse vanuit andere competities. Want clubs als Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München hebben het talent op de radar.

Transferrecord?

Smit heeft bij AZ nog een contract tot 2028, en de Alkmaarders verkopen hem liever niet tijdens de transferperiode in januari. In de zomer zou een verkoop echter wel kunnen. Als een van de geïnteresseerden dan aanklopt, verlangt de Noord-Hollandse club naar verluidt een bedrag rond de zestig miljoen euro.

Als ze daadwerkelijk dat bedrag ontvangen, dan wordt het transferrecord op dikke wijze verbroken. Het huidige record staat op dit moment op naam van Tijjani Reijnders, die voor 24,6 miljoen euro door AZ aan AC Milan werd verkocht.

