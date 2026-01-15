De Bahrain Darts Masters zijn donderdag van start gegaan. Maar fans van de sport zijn bij het eerste toernooi na het WK al meteen teleurgesteld. Dat blijkt uit vele reacties op sociale media. "Verander dat zo snel mogelijk terug."

Gerwyn Price trapte de Bahrain Darts Masters af met zijn partij tegen Motomu Sakai (6-4). Daar viel meteen iets op in de uitzending van het toernooi, namelijk het scorebord. Dat heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen, tot grote ergernis van de kijkers.

Bij het nieuwe scorebord staan de scores in rondjes afgebeeld, met in het midden het aantal gewonnen legs. Dat vinden de fans maar niks. "Ik hou van experimenteren met een nieuwe weergave van de score, maar dit is het niet", is een van de nog milde reacties op X. "Wie heeft dat ooit goed kunnen keuren", schrijft iemand anders over de graphic. "Het ziet er zo slecht uit dat ik bijna denk dat het satire is."

"Kinderachtig", wordt het scorebord ook genoemd. "Het is absoluut walgelijk verander dat zo snel mogelijk terug."

Thoughts on the new score graphic? 👀 pic.twitter.com/2IWXCIK2ra — Live Darts (@livedarts) January 15, 2026

Lege zaal

Daarnaast is er kritiek op de lege zaal in Bahrein. Er zijn slechts een handjevol tafels gevuld in de zaal en verder zijn er vooral lege stoelen te zien. "Begrijp de hint dat dit toernooi niemand boeit", schrijft iemand. "30 mensen in de hele arena. Waarom worden de Masters weer in Bahrein gehouden?"

Nederlanders

Gian van Veen speelt de tweede partij op het toernooi tegen Man Lok Leung. De darter uit Hongkong was er bij het WK-debuut van Van Veen nog verantwoordelijk voor dat de Nederlander meteen werd uitgeschakeld. Van Veen heeft dus wat recht te zetten. Als hij nu wel wint van Man Lok Leung, treft hij in de tweede ronde mogelijk World Cup-maatje Noppert. De Fries debuteert in de World Series met een duel tegen lokale darter Basem Mahmood. Ook Michael van Gerwen komt in actie. Hij speelt in de eerste ronde tegen Alexis Toylo.