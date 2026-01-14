Het is alweer tijd voor het eerste toernooi sinds het WK darts. Op 15 en 16 januari staan de Bahrain Darts Masters op het programma, met daarbij acht van de beste darters te wereld. Gian van Veen, Danny Noppert en Michael van Gerwen zijn er ook bij. Van Veen kan meteen iets rechtzetten, want hij speelt in de eerste ronde in Bahrein tegen een 'angstgegner'

Van Veen zorgde begin januari voor enorme sensatie door de finale van het WK te bereiken. Daarin bleek Luke Littler - ook aanwezig in Bahrein - nog een maat te groot: 7-1 in sets. Door zijn plek in de finale is Van Veen opgeklommen naar de derde plek op de wereldranglijst. Dat levert hem mooie toernooien zoals deze World Series en de Premier League Darts op.

Prijzengeld

De wereldranglijst is gebaseerd op geld en daarom telt de Bahrein Darts Masters niet mee voor de ranking. De acht wereldtoppers en acht regionale spelers worden namelijk uitgenodigd en geldt dus als een exclusief toernooi. De winnaar krijgt 30.000 pond, omgerekend zo'n 34.500 euro. Daar bovenop krijgen de topdarters ook nog een deelname-fee, maar daar wordt nooit over gecommuniceerd.

Loting Bahrain Darts Masters

Luke Littler - Paul Lim

Gerwyn Price - Motomu Sakai

Michael van Gerwen - Alexis Toylo

Stephen Bunting - Ryusei Azemoto

Luke Humphries - Abdulla Saeed

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Gian van Veen - Man Lok Leung

Danny Noppert - Basem Mahmood

Van Veen tegen angstgegner

Opvallende duels zijn die tussen Luke Littler en oudgediende Paul Lim, maar vooral de wedstrijd van debutant Van Veen tegen de Hongkonger Man Lok Leung. Hij was er bij het WK-debuut van Van Veen nog verantwoordelijk voor dat de Nederlander meteen werd uitgeschakeld. Van Veen heeft dus wat recht te zetten. Als hij nu wel wint van Man Lok Leung, treft hij in de tweede ronde mogelijk World Cup-maatje Noppert. De Fries debuteert in de World Series met een duel tegen lokale darter Basem Mahmood.

Andere namen dan Premier League

Overigens heeft de PDC niet gekozen voor dezelfde line-up als bij de Premier League. Zo zit publiekslieveling Nathan Aspinall (veertiende van de wereld) er wél bij, maar Premier League-deelnemer Josh Rock (negende) niet. Voor Noppert geldt hetzelfde: The Freeze is tot verbazing van velen niet geselecteerd voor de Premier League. Hij 'vervangt' op de World Series Premier League-deelnemer Jonny Clayton.

Volgende toernooi

Een week later reizen veertien van de zestien deelnemers (Basem Mahmood en Abdulla Saeed maken dan plaats voor Tomoya Goto en Paolo Nebrida) af naar Saoedi-Arabië voor de Darts Masters aldaar. Het eerste échte toernooi, de Winmau World Masters, staat eind januari op het programma. Sinds vorig jaar telt het evenement in het Engelse Milton Keynes mee voor de wereldranglijst. Voor de winnaar ligt liefst 100.000 pond klaar.

Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar, maar desondanks is er in 2026 véél meer prijzengeld te verdienen voor de darters. De PDC heeft het totale prijzengeld met liefst zeven miljoen pond (ruim acht miljoen euro) verhoogd tot 25 miljoen.