Gian van Veen hoopte maar op één naam tijdens de loting van de Bahrain Darts Masters: die van Man Lok Leung. De Nederlandse topdarter is nog altijd niet vergeten hoe de man uit Hong Kong zijn WK-debuut verpestte. Van Veen kreeg goed nieuws tijdens de loting: hij mag donderdag wraak nemen.

Van Veen debuteert op de World Series in Bahrein en wist dat hij het tegen één van de zes Aziaten of twee 'thuisspelers' zou moeten spelen. Maar hij wilde heel graag tegen Man Lok Leung. "Ik wilde per se tegen hem, want iedereen herinnert zich nog die wedstrijd twee jaar geleden op het WK darts", verwijst Van Veen in de voorbeschouwing op het duel in december 2024. In de eerste ronde van zijn eerste WK kwam hij met 2-0 in sets voor tegen de toen nog onbekende darter uit Hong Kong, maar verloor alsnog: 3-2.

'Ik wil nu wraak nemen'

"Het was mijn allereerste wedstrijd in Alexandra Palace, dus ik wilde nu wraak nemen. Hopelijk krijg ik nu die kans", spreekt hij zich getergd uit voor de start van de eerste ronde donderdagavond. De kaarten tussen de twee zijn nu heel anders geschud. Twee jaar geleden was Van Veen een opkomend talent, nu is hij de nummer drie van de wereld en speelde hij op 3 januari nog in de finale van het WK darts. "2025 was een geweldig jaar voor me. Natuurlijk wordt het heel moeilijk om hetzelfde te doen dit jaar, maar hopelijk wordt het net zo mooi."

Luke Littler

Van Veen noemt het fantastisch en een eer dat hij mag debuteren in de World Series in Bahrein. Voor Luke Littler, die er ook is, wordt het een heel ander verhaal. De tweevoudig wereldkampioen won in januari 2024 in de oliestaat zijn eerste PDC-titel, nadat hij vlak daarvoor zijn eerste WK-finale had verloren van Luke Humphries. "Toen ik hier twee jaar geleden kwam, dachten mensen dat mijn reeks op het WK een toevalligheidje was. Dus om de titel hier toen te winnen, was een groot moment voor mij."

'Lekker gechilld'

Inmiddels is het pas 18-jarige dartsfenomeen al tientallen titels verder en maakt hij zich niet meer zo druk om de Bahrain Darts Masters. "Ik heb lekker gechilld, een paar pijltjes gegooid en ben klaar voor de eerste ronde. Vorig jaar kon ik mijn titel hier helaas niet verdedigen, maar hopelijk begin ik het 2026-seizoen weer met een zege." Littler ontmoet dartslegende Paul Lim in de eerste ronde.