Luke Littler is op sensationele wijze uitgeschakeld op het jeugd-WK. In het zicht van de haven verloor de dartssensatie van Beau Greaves. De Engelse dartster voorkwam zo de gedroomde finale van Littler, die graag voor het eerst in zijn carrière jeugdwereldkampioen had willen worden. Nu is het de beurt aan Greaves om die titel proberen binnen te slepen.

Littler maakte heel weinig vrienden door maandag ineens in Wigan te verschijnen voor de eerste ronden van het jeugd-WK. Hij had het hele jaar nog geen wedstrijd op het jeugdcircuit gegooid, maar was vanwege zijn jonge leeftijd 'gewoon' speelgerechtigd. Dus besloot hij op te komen draven en te proberen zijn eerste finale te halen. Dat lukte hem bijna: Greaves was in de halve finale in een beslissende leg met 6-5 te sterk voor de regerend wereldkampioen bij de PDC. Zij klopte hem op waarde: ruim 105 gemiddeld tegen de 107 van Littler.

Littler de beste, maar niet in resultaat

Littler was in de achtste finale al met de schrik vrijgekomen door nipt met 6-5 te winnen van supertalent Charlie Manby. De net 21-jarige Engelsman maakte het hele jaar al indruk op de Development Tour en legde zijn landgenoot het vuur na aan de schenen. Toch moest hij Littler laten gaan. The Nuke was het hele toernooi de beste speler, met meerdere gemiddelden van boven de 100 en zelfs rond de 105. Alleen bleek Greaves in het zicht van de haven te sterk voor hem.

Beau Greaves

Daardoor mag niet Littler maar zij in de finale gooien. Dat wordt een schitterende clash met titelverdediger Gian van Veen. De Nederlander was vorig jaar pas de eerste landgenoot die het jeugd-WK won bij de PDC en had het maandag ook zwaar in de 'voorronden' van de 2025-editie. In de achtste finales ontsnapte ook hij aan een vroege nederlaag toen de Ier Aidan O'Hara hem tot een beslissende leg dwong. Van Veen won die met 6-5 en stootte daarna door naar de halve finale tegen Sebastian Bialecki.

Gian van Veen

De Pool, die al een Players Championship won in zijn carrière, deed de eerste helft van de halve finale tegen Van Veen goed mee, maar moest de Nederlander toen laten lopen. Van Veen won met 6-4 en mag zich op 23 november melden voor zijn tweede finale op het jeugd-WK, waar dit keer Greaves dus zijn tegenstander wordt. Vorig jaar versloeg The Giant nog landgenoot Jurjen van der Velde in de finale. Van der Velde sneuvelde dit keer bij de laatste 64 tegen Manby.

Finale tussen halve finale en finale in

De finale van het jeugd-WK is op zondag 23 november tussen de halve finales van de Players Championship Finals en de finale aldaar in. De wedstrijd tussen Van Veen en Greaves wordt live uitgezonden op televisie en in Nederland op streamingdienst Viaplay.