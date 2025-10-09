De Belgische darter Mike De Decker is donderdag onttroond bij de World Grand Prix. In 2024 was hij de verrassende winnaar van het majortoernooi. Wereldkampioen Luke Littler kegelde hem er hard uit met 3-0 in sets.

Voordat het toernooi begon moest De Decker zijn trofee inleveren. Wel kreeg hij er een replica voor terug. Dat object maakte zijn belofte niet waar, want het bleek geen waarachtige replica te zijn: de neptrofee was maar zo'n 50 centimeter hoog en had daardoor veel minder impact dan de echte trofee.

Bedreigingen

Maar er zitten De Decker meer zaken dwars. Hij wordt namelijk online bedreigd sinds hij met België bij de World Cup of Darts in de groepsfase bleef steken. De Decker vormde een team met Dimitri Van den Bergh. Tegen het minder hoog aangeslagen duo Ilagan en Paolo Nebrida ging het mis, terwijl die pot gewonnen moest worden om door te gaan.

"Na onze nederlaag bij de World Cup of Darts begon het met haatdragende berichten", zei De Decker in Leicester op een persconferentie. "Ik besefte toen dat ik niet meer speel voor mijn land. Ik speel voor mezelf", tekende GBNews op. "De bagger die ik over me heen krijg.. Mensen wensen me toe dat ik sterf of dat ik een vreselijke ziekte oploop. Het is belachelijk. Het gebeurt ook bij anderen."

België

Het blijkt dat er een hoop mensen het niet kunnen laten om De Decker allerlei slechts toe te wensen. "Als je een wedstrijd verliest, dan krijg je het zwaar te verduren", vertelt hij.

"Als je wint, dan lacht iedereen je toe, maar na een nederlaag willen ze je als het ware begraven. Dat heeft mij doen veranderen. En daarom speel ik nu alleen nog maar voor mezelf. Het kan me niks meer schelen dat ik de hoogst gerangschikte Belgische darter ben."

Nerveus

Tegen Littler kwam De Decker er niet aan te pas. De Engelse tiener won met 3-1 3-1 3-0. Al met al heeft De Decker geen fijne tijd gehad in Leicester, want zijn openingspartij tegen oud-wereldkampioen Peter Wright was ook geen feest. "Ik voelde de druk als titelverdediger", zei hij na die wedstrijd. "Dat is nieuw voor me. En eerlijk gezegd was ik erg nerveus."