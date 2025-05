Legende Phil Taylor levert belangrijke bijdrage in succes van topdarter Luke Humphries: 'Hij heeft me enorm geholpen'

Luke Humphries won donderdagavond de Premier League Darts door in de finale rivaal en vriend Luke Littler te verslaan. Het werd uiteindelijk 8-11 voor Cool Hand Luke, die dartslegende Phil Taylor bedankte na afloop.

Humphries eindigde achter Littler op de ranglijst van de Premier League, maar was in Londen te sterk voor de tienersensatie van het darten. "Deze titel miste ik", begint een opgeluchte Humphries. "Deze wilde ik hebben. Als ik nu nooit meer iets win, is het goed. Ik heb de drie moeilijkste toernooien die er zijn gewonnen. Nu sta ik in een fantastisch rijtje met Gary (Anderson, red.) , Michael (van Gerwen, red.) en Phil (Taylor, red.)"

Dankwoord aan Taylor

Laatstgenoemde krijgt nog een speciaal dankwoord van de huidige nummer één van de wereld. "Phil als je kijkt, hartstikke bedankt! Hij heeft me enorm geholpen de laatste weken. Hij gaf me veel support en veel advies. Het was niet de beste wedstrijd, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb."

Littler krijgt ook de nodige complimenten van Humphries. De twee kunnen het goed met elkaar vinden. "Ik hou van hem. Hij is echt een van mijn beste vrienden op de tour en hij is zo ongelofelijk goed. Vanavond was hij niet op zijn best, net als ik. Hij is een geweldige speler."

Korte pauze

De jongeling kon nog lachen, maar baalde zichtbaar van het verlies. "Niemand houdt van verliezen, maar het waren zeventien zware weken en ben blij dat het voorbij was. Volgend jaar ga ik er opnieuw voor. Ik ben trots, want ik heb veel records neergezet waarvan ik eerlijk gezegd niet verwacht dat ze verbroken zullen worden. Volgend jaar wil ik dat wel gaan proberen. Nu even lekker een kleine pauze, daar ben ik wel naar toe."

Binnenkort zijn de twee voor even geen rivalen, maar teamgenoten. Littler en Humphries zijn de darters van team Engeland op de World Cup of Darts. Wanneer daar naar gevraagd wordt beginnen de twee hard te lachen. "Ooohhhh", riepen ze in koor met een hoge stem.