Zwak punt aangewezen bij gevreesde samenwerking tussen topdarters Luke Littler en Luke Humphries

Het kan bijna niet anders of Luke Littler en Luke Humphries gaan samen de World Cup of Darts winnen. De nummers 1 en 2 van de wereld treden namens Engeland voor het eerst samen op. Het boezemt bij de andere landen waarschijnlijk al veel angst in en ook Vincent van der Voort heeft er niet al teveel zin in om de twee beste darters ter wereld samen te zien spelen.

"Ik vind de World Cup een mooi toernooi, omdat je veel verschillende landen en spelers ziet. Ik kijk alleen niet uit naar Littler en Humphries samen", is de Nederlandse ex-profdarter eerlijk. "Ik ben niet benieuwd. Je verwacht eigenlijk dat ze gewoon winnen." Presentator Damian Vlottes reageert eerst verbaasd, maar snapt daarna het punt dat Van der Voort wil maken. "Het kan alleen maar tegenvallen eigenlijk, hè?"

'Flink tegengas'

Van der Voort hoopt dat de andere landen zich niet blind staren op de namen en status van Littler en Humphries. "Je hoopt eigenlijk dat er een paar landen zijn die ze flink tegengas geven. Als dit de lijn wordt, dan wordt het namelijk voor iedereen heel moeilijk. Er zijn niet zo heel veel landen die een kans maken tegen ze."

Nederland met Gian van Veen en Danny Noppert

Maar Nederland, dat met Gian van Veen en Danny Noppert aantreedt, is volgens Van der Voort juist één van die landen die wél kans maakt. "Als ze allebei goed zijn, kunnen ze wel van Engeland winnen", is hij zeker van zijn zaak. Hij wijst ook op het format; koppelen in plaats van singles. Volgens hem is samenwerking dan ook het belangrijkst en niet de individuele kwaliteiten.

Zwak punt

Van der Voort wijst het zwakke punt aan bij het gevreesde koppel. "Dát bepaalt of je een goed koppel bent of niet. Je kunt niet zomaar zeggen dat twee goede darters automatisch ook een goed koppel vormen samen."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Zo komen de opmerkelijke selecties van de World Cup of Darts voorbij, wordt nummer laatst Stephen Bunting langs de meetlat gelegd bij zijn rentree in de Premier League Darts en wordt er vooruit gekeken naar de Euro Tour in Rosmalen. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.