Het toetje van de Premier League Darts staat donderdagavond op het programma. In de O2 Arena gaat Luke Littler opnieuw een gooi doen naar de titel, hij won zijn halve finale van Gerwyn Price. De andere wedstrijd gaat tussen Luke Humphries en Jonny Clayton. Wie gaat er naar huis met de spectaculaire jackpot? Volg het hieronder live.

De Premier League Darts begon nog goed voor Nederland. Michael van Gerwen won gelijk de openingsavond en versloeg in de finale Gian van Veen. De verliezend WK-finalist stond in twee van de drie daaropvolgende weken eveneens in de eindstrijd, maar won nimmer. Dat kwam hem duur te staan, ook omdat hij net als Van Gerwen één avond miste wegens ziekte.

Van Gerwen werd zesde in de eindstand, Van Veen eindigde als zevende. Alleen Josh Rock deed het slechter dan de Nederlanders. Op de laatste avond wipte Stephen Bunting nog over Van Gerwen en Van Veen heen. Dat had alleen invloed op het gewonnen prijzengeld van de twee.

Play-offs Premier League Darts

Het viertal dat de play-offs ging spelen was voorafgaand aan de laatste speelronde al bekend. Op de slotdag wisselden Humphries en Price echter nog van plek. Dat betekende dat The Iceman in de O2 Arena in Londen tegen wereldkampioen en nummer 1 van de wereld Littler gooide. Price kon aardig mee voor de enige onderbreking.

Scorend kon Price mee met Littler en als dat niet lukte, dan redde zijn kracht om een finish boven de 100 uit te gooien hem. Zo gooide hij bij 4-3 achter een 115-finish en schreeuwde hij heel de zaal bij elkaar. Littler bleef koel en zette nog één keer aan voor de pauze. Daarmee sloeg hij een gaatje: 6-4. Toen de jonge Engelsman de pauze in ging, brulde hij op zijn beurt.

Dat kwam aan bij Price, die vervolgens na de onderbreking weinig meer klaarspeelde. Littler snelde naar 9-4 en miste een handvol matchdarts. Stuk voor stuk metselde Price er een leg bij op het bord. Zo veel zelfs, dat hij helemaal terug kwam tot 9-9. Dus kwam er een beslissende negentiende leg. Daarin was Littler oppermachtig.

De andere halve finale gaat tussen Jonny Clayton en Luke Humphries.

Uitslagen/tussenstanden

Halve finales (best of 19 legs)

Luke Littler - Gerwyn Price 10-9

Jonny Clayton - Luke Humphries

Prijzengeld

Dat de Premier League een behoorlijk lucratief toernooi is, bevestigt de prijzenpot wel. De halve finalisten zijn al verzekerd van 110.000 pond, omgerekend iets meer dan 125.000 euro. De verliezend finalist moet het doen met 170.000 pond (zo'n 196.000 euro), terwijl de grote winnaar naar huis gaat met 350.000 pond. Dat komt neer op ongeveer 403.000 euro.

Het verdiende prijzengeld krijgen de darters er niet bij op de wereldranglijst, de Premier League is namelijk een invitatietoernooi.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover