Het is weer tijd voor het WK darts. Na een korte kerstpauze betreden de darters vanaf zaterdag 27 december weer het podium van het Alexandra Palace. Zaterdagavond komt in de derde ronde regerend kampioen Luke Littler voor de oche.

In de middagsessie redde Wesley Plaisier het net niet tegen Krzysztof Ratajski. De Nederlander stond voor met 3-1 in sets, waarna de Pool drie sets op rij pakte en won met 4-3. Niels Zonneveld ging met dezelfde cijfers onderuit tegen Jonny Clayton.

De avondsessie begint zaterdag om 20.15 uur.

Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko

'Dirty' Harryson en 'Pikachu' Pietreczko hebben beiden geplaatste spelers uitgeschakeld. De Zweed Harrysson versloeg de als 12e geplaatste Ross Smith en daarna Motomu Sakai, die met veel theater op het podium stond. De Duitser Pietreczko gooide eerst veteraan José de Sousa naar huis en daarna de als 21e geplaatste Dave Chisnall.

Stephen Bunting - James Hurrell

Stephen Bunting is al eens wereldkampioen geworden, maar dan bij de bond BDO, bij het WK darts 2014 in Lakeside. Bij dit WK van de bond PDC stond hij al tweemaal in de halve finale. De nummer 4 van de wereldranglijst is zwaar favoriet tegen nummer 55 James Hurrell. Wel liet die Engelsman in de tweede ronde tegen Dirk van Duijvenbode zien wat hij in zijn mars heeft door met 3-2 te winnen.

Luke Littler - Mensur Suljovic

Luke Littler doet voor de derde keer mee aan het PDC-WK en rondde zijn vorige deelnames af als nummer twee en als kampioen. Hij zal zich dus wel de koning van het Ally Pally voelen. De 18-jarige Luke the Nuke zal om moeten gaan met het slome ritme van Suljovic uit Oostenrijk. Die maakte in de tweede ronde Joe Cullen helemaal gek met zijn vertragingen. Cullen vond dat The Gentle valsspeelde, de Oostenrijker stelt dat hij speelde zoals altijd (oftewel: erg traag).

