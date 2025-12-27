Het WK darts is terug. De eerste middagsessie na de kerstpauze stelde meteen niet teleur. Er kwamen twee Nederlanders in actie: Wesley Plaisier en Niels Zonneveld. Die lieten behoorlijk goede dingen zien, maar bereikten nét niet de vierde ronde.

Het WK darts is 'pas' aanbeland bij de derde ronde. Dat terwijl er al 99 wedstrijden zijn gespeeld - eentje ging niet door vanwege een dopinggeval. Door de nieuwe opzet met 128 spelers zijn er meer partijen dan ooit. Ga er goed voor zitten, want vanaf nu gaat het hard.

Check hieronder het volledige speelschema (inclusief alle uitslagen) van het WK darts:

Uitslagen middagsessie 27 december

Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski 3-4

Andrew Gilding - Luke Woodhouse 1-4

Jonny Clayton - Niels Zonneveld 4-3

Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski

Plaisier begon ijzersterk aan de derde ronde, was foutloos op de dubbels en won via 3-0 in legs de eerste set (van Ratajski). In de tweede set liet de Nederlander - die zijn dubbels niet meer wist te raken - de Pool terugkomen. In de derde set werd voor het eerst een vierde leg gespeeld. Die werd gewonnen door Plaisier, die weer op voorsprong kwam. Hij won vervolgens ook de vierde set, waardoor hij de finishlijn zag naderen. Toch liet Plaisier Ratajski weer volledig terugkomen: 3-3. Dus kwam er een beslissende set, die naar de Pool ging.

Andrew Gilding - Luke Woodhouse

Daarna volgde een Engels onderonsje in Ally Pally. Publiekslieveling Andrew Gilding kon zijn goede wedstrijden tegen Cam Crabtree en Chris Dobey geen vervolg geven. Goldfinger wist de triples niet te vinden. Tegenstander Luke Woodhouse miste vooral in het begin veel dubbels, tot zijn eigen frustratie. Uiteindelijk bereikte hij zonder problemen de vierde ronde, omdat Gilding simpelweg niet op kwam dagen.

Jonny Clayton - Niels Zonneveld

Nog een Nederlander die een voormalig wereldkampioen wist te verslaan: Niels Zonneveld. De linkshandige darter won na een thriller van de gevallen Michael Smith. Ook de nummer 5 van de wereld dreef hij tot het uiterste. Tegen Jonny Clayton kwam het aan op een beslissende set. Daarin toonde de Welshman zijn klasse.

