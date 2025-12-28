Titelhouder Luke Littler is door naar de vierde ronde van het WK darts 2026. De Engelse tiener (18) trof in Londen Mensur Suljovic en doorstond het trage ritme van de Oostenrijker met gemak: 4-0.

Littler, de nummer 1 van de ranglijst PDC Order of Merit, houdt wel van lekker doorsmijten. Zijn beurten zijn in regel in een vloek en zucht voorbij.

Dat ligt anders bij The Gentle, want Suljovic brengt in tergend traag tempo een pijltje over van zijn ene hand naar zijn werphand, mikt uitgebreid en trommelt ook nog even met zijn vingers, alsof hij in het luchtledige pianospeelt.

Littler is niet te houden

Luke the Nuke is echter niet zomaar van zijn stuk te brengen. De kampioen van het WK 2025 en de nummer twee van het WK 2024 brak bij de eerste gelegenheid door de leg van de Oostenrijker. Hij stond als een malle te scoren (gemiddeld 129 per beurt over de eerste 9 pijlen in de eerste set) en voelde zich totaal op zijn gemak.

Bij een stand van 2-0 in sets en 1-0 in legs voor Littler besefte Suljovic ook wel dat er weinig te halen viel in Ally Pally voor hem. Na het gooien van een 180 vierde hij dat overdreven, in een poging nog iets aan te wakkeren bij het publiek. Littler zette in de beurt daarna zijn score weg van 227 naar 170, puur omdat hij wilde proberen de hoogst maximale uitgooi weg te werken, de zogeheten big fish. Dat lukte niet, maar het toonde aan dat hij zich onbedreigd voelde. "Het is een demonstratiepotje voor Littler", zeiden de commentatoren van Viaplay.

Op 1 na hoogste gemiddelde

Ook in de derde en vierde set denderde Littler onverminderd door. Hij kwam uit op een gemiddelde van 107,1. Dat is na de 108 van Gian van Veen in de tweede ronde het tweede beste gemiddelde tot nu toe van dit WK darts. Suljovic kwam tot 96,2.

Tel je alle legs bij elkaar op, dan werden er 15 gespeeld. Daarvan gingen er 12 naar Littler. In de vierde ronde speelt hij tegen Damon Heta of ex-wereldkampioen Rob Cross.

LITTLER SMASHES SULJOVIC! ☢️



What a performance! 👏



Luke Littler storms through to Round Four in some style, averaging 107 to complete a crushing 4-0 victory over Mensur Suljovic!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R3 pic.twitter.com/2KLKqm1rIF — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2025

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.