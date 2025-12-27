Topdarter Luke Littler keek als kind scheel en is daaraan verholpen middels een operatie. De titelverdediger bij het WK darts in Londen zegt niet te weten hoe zijn leven zou zijn verlopen als hij de oogcorrectie niet gehad had.

Als topdarter is een paar goede ogen doorgaans onmisbaar. Littler was daar als kind niet mee gezegend en moest op jonge leeftijd onder het mes. "Het is verholpen toen ik vier of vijf was. Ik heb er verder geen herinneringen aan", zei de 18-jarige tegen de BBC bij het WK darts in Londen. Littler is daar de titelverdediger. Hij was op het vorige WK met 17 jaar de jongste wereldkampioen darts ooit.

Littler noemde het wel een belangrijke ingreep. "Toen ik jonger was, kon het me eigenlijk niet schelen, maar als je er nu op terugkijkt, was het destijds een goede ingreep. Wie weet hoe mijn leven had kunnen verlopen zonder die oogcorrectie", aldus Littler, die zijn eerste twee partijen op het WK redelijk eenvoudig won en in de derde ronde tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic aantreedt.

Topfavoriet

Littler pakte vorig jaar de winst op het WK darts door Michael van Gerwen in de finale te verslaan. Na een uitstekend jaar is de achttienjarige topdarter weer de topfavoriet voor de zege. Luke Humphries, Van Gerwen, Gian van Veen en Josh Rock lijken vooralsnog zijn belangrijkste uitdagers te gaan worden.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.

Beluister de podcast