Sensatie Wesley Plaisier was héél dicht bij een nieuwe stunt op het WK darts. De Nederlander knikkerde eerder al oud-wereldkampioen Gerwyn Price uit het toernooi en was hard op weg tegen Krzysztof Ratajski. Plaisier miste echter matchdarts en dat werd hard afgestraft door de waanzinnig finishende Pool.

Plaisier kwam op 3-1 in sets en mocht bij 3-2 in zijn voordeel aanleggen voor de wedstrijd. In totaal miste hij drie wedstrijdpijlen. Ratajski maakte het op zijn beurt af met een 116-finish, terwijl Plaisier op 52 stond te wachten om er 2-2 van te maken in de beslissende set.

"Het is ongelooflijk balen. Heb hier even geen woorden voor", verzuchtte Plaisier. De Nederlander toonde zes sets lang waar hij toe in staat was, maar in de beslissende fase haperde het wat. "Die zesde set mag ik nooit afgeven, ik mis drie matchdarts… Helaas, doodziek van", erkende hij.

Plaisier in zak en as

Plaisier kreeg bij Viaplay de vraag of het te maken had met de spanning. Dat was volgens hem niet het geval. "Super veel zenuwen had ik niet, alleen… Ik dacht ook die dubbel-2 (voor de wedstrijd, red.) gaat erin, maar het mocht niet zo zijn. Helaas viel die er net buiten. Heel zuur en - wat kan ik zeggen - op naar volgend jaar", klonk hij nog hoopvol.

"Ik voelde hem ergens al aankomen. Maar ja, ik moet gewoon 4-2 winnen. Dan heb je heel deze ellende niet", was Plaisier reëel. "Heel even zuur van, op naar volgend jaar. Trots op het toernooi wat ik neer heb gezet, maar deze komt wel even aan." Ook wenste hij de kijkers alvast een gelukkig nieuwjaar.

Door zijn prestaties in Ally Pally schiet Plaisier 18 plekken omhoog op de wereldranglijst, waar hij nu virtueel 72e staat. En dat in zijn eerste jaar als tourkaarthouder. Plaisier moet aan het einde van volgend jaar in top 64 staan om zijn tourkaart te behouden. Dat lijkt mede door zijn sterke WK te gaan lukken, want Plaisier verdedigt komend jaar nog geen prijzengeld.

