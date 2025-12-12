Het WK darts is officieel van start. Donderdagavond wonnen twee wereldkampioenen, regerend winnaar Luke Littler en de worstelende Michael Smith. Vrijdag is het tijd voor de eerste middagsessie. Daarin komen ook twee Nederlanders in actie: Niels Zonneveld en Chris Landman. Daarnaast keert een cultheld terug. Bekijk hier het programma van dag 2, waarin Zonneveld voor een Nederlands succes zorgde.

Van de 128 deelnemers zijn er nog 124 over. Op de openingsavond sneuvelden onder anderen de Belg Kim Huybrechts en de Nederlandse debutant Jamai van den Herik. Lees hieronder alles terug over dag 1 van het WK darts:

Niels Zonneveld - Haupai Puha

Dag 2 werd afgetrapt door een Nederlander. Niels Zonneveld werd gekoppeld aan Nieuw-Zeelander Haupai Puha en kende een droomstart van het WK. De 27-jarige Nederlander won mede door een sterke derde set met 3-0 en treft in de volgende ronde wereldtopper Michael Smith.

Ian White - Mervyn King

De tweede partij van de middagsessie is een Engels onderonsje: Ian White tegen Mervyn King. Twee 'oudjes' die in het verleden bewezen hebben hoge ogen te kunnen gooien. Die hoogtijdagen lijken echter voorbij. King was ooit halve finalist, maar zijn laatste deelname dateert alweer van 2023. The King heeft geen tourkaart meer en is er dit jaar bij vanwege zijn prestaties op de Challenge Tour.

Ryan Searle - Chris Landman

Dan is het alweer tijd voor de tweede Nederlander van de dag en de derde van het WK: Chris Landman. Een pittige kluif voor The Countryman, want hij neemt het op tegen de slechtziende Ryan Searle. De Engelsman weet ondanks zijn slechte rechteroog zijn pijlen aardig in het bord te krijgen, hij is de nummer 19 van de wereld.

Rob Cross - Cor Dekker

De middagsessie wordt afgesloten door voormalig wereldkampioen Rob Cross. Die is echter hopeloos uit vorm. Voltage heeft een enorme val gemaakt op de wereldranglijst. De in Nederland geboren Noor Cor Dekker hoopt daarvan te profiteren. Hij baarde dit jaar opzien met een halve finale op het Euro Tour-toernooi van Bazel. Hangt er een stunt in de lucht?

Programma WK darts 12 december

Vanaf 13.30 uur:

Niels Zonneveld - Haupai Puha: 3-0

Ian White - Mervyn King

Ryan Searle - Chris Landman

Rob Cross - Rob Dekker

Gian van Veen komt in actie

Vanavond is er nog een avondsessie met daarbij opnieuw een landgenoot. Gian van Veen treft de Spanjaard Cristo Reyes in Ally Pally.

