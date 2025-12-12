Het eerste Nederlandse succesje op het WK darts is binnen. Nadat op de openingsdag Jamai van den Herik verloor, was het op dag twee wel raak voor een landgenoot. Niels Zonneveld won van Haupai Puha en gaat ondanks een beruchte 'WK-wesp' naar de volgende ronde.

Zonneveld, die niet bepaald blij was om deze vrijdag als eerste in actie te komen, won de eerste set zonder een al te hoogstaand niveau te laten zien. Zijn opponent uit Nieuw-Zeeland deed dat echter ook niet, waardoor onze landgenoot de eerste klap uitdeelde.

Merkwaardige tweede set

Er volgde een merkwaardige tweede set, waarin de darters telkens hun leg inleverden waarin ze mochten beginnen. Daar kwam nog een klein schrikmoment bij, want de beruchte WK-wesp dook net als gisteren weer op en viel de darters even lastig. Gelukkig voor beiden viel de schade mee en won Zonneveld de belangrijke tweede set.

Dat gaf veel vertrouwen, want in set drie nam hij al snel afstand en besliste hij, mede door een imponerende 158-finish, het duel zonder ook maar een set af te staan. Zonneveld won met 3-0 en treft in de tweede ronde Michael Smith.

Vertrouwen bij Zonneveld

Uiteraard was Zonneveld na het duel tevreden, zo bleek in gesprek met Viaplay. "3-0 is fantatisch, ik denk dat ik nog vele malen beter kan. Wat ik in de laatste set deed, daarvan denk ik dat ik het ook de hele wedstrijd kan", klonk het vol overtuiging. "Toen was de druk er af en kon ik gewoon ontspannen."

En dat akkefietje met de wesp? "Het is serieus waar ja", lacht Zonneveld om het momentje met het zwart-gele beestje. "Het was echt een wesp, serieus. Ik weet niet of het dezelfde was (als die van gisteren bij Littler, red.)."

Mooi privénieuws voor Zonneveld

Voorafgaand aan het duel werd Zonneveld bevraagd naar een ander, belangrijk moment in zijn leven. De 27-jarige darter maakte vlak voor het WK bekend voor het eerst vader te worden. Hij en zijn geliefde Melissa verwachten in 2026 een kindje. Daar is de darter natuurlijk enorm content mee.

Niet op een roze wolk

"Ja, zeker weten. Mooi nieuws, inderdaad", reageerde Zonneveld bij Viaplay. Zit hij tijdens het WK dan op een roze wolk? "Nou, het is natuurlijk wel fantastisch, maar ik ben er te nuchter voor om te zeggen dat ik op een roze wolk zit. Ik ben er superblij mee, en Melissa ook.

