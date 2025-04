Luke Humphries, nummer één darter van de wereld, worstelt met zijn emoties: 'Ik heb pauze nodig'

Darters verdienen bij de PDC steeds meer geld en dat is natuurlijk lekker, maar er is ook een andere kant van de medaille en daar was nummer één van de wereld Luke Humphries nogal openhartig over. Hij denkt er zelfs aan om een pauze te nemen.

Humphries versloeg de Nederlander Dirk van Duijvenbode in Riesa en staat zondag op de finaledag van de Euro Tour in Oost-Duitsland. De dertigjarige Engelsman sprak na afloop van de wedstrijd met de PDC over zijn mentale problemen die hij ervaart. "Als ik op het podium sta, voel ik me gewoon emotieloos. Het is heel raar en ik probeer eerlijk te zijn naar alle fans, maar het voelt alsof mijn emoties alle kanten op schieten", is Humphries openhartig.

'Ik denk dat ik een pauze nodig heb'

Doordat er meer geld beschikbaar komt, wordt het ook steeds belangrijker om aan zoveel mogelijk toernooien en wedstrijden mee te doen. En dat gaat bij Cool Hand niet in de koude kleren zitten. "Het is niet dat ik niet wil darten, maar het voelt momenteel als een vervelend klusje. Het is gewoon teveel. Ik speel te veel darts. Ik denk dat ik een pauze nodig heb. Ik ben emotieloos en dat is slecht voor mijn mentale gezondheid."

Druk programma

Humphries hoopt in Riesa weer eens een titel te pakken, want sinds zijn Masters-winst begin februari is de prijzenkast verder leeg gebleven. Om weer eens wat te winnen, 'waar ik wanhopig naar snak', gaat hij voorlopig nog niet toe kunnen geven aan die pauze. Na de Euro Tour in Riesa staat hij bijvoorbeeld gewoon weer ingeschreven voor de Players Championships op dinsdag en woensdag in Leicester en speelt hij donderdagavond weer in de Premier League Darts in Manchester.

Worsteling

Huphries staat in die lucratieve Premier League veilig bij de eerste twee en heeft nog een paar goede resultaten nodig om zich te verzekeren van de finale-avond half mei. Humphries werd in januari 2024 voor het eerst wereldkampioen en is sindsdien de nummer 1 van de wereld. In het verleden kampte hij al eens met mentale problemen, maar die overkwam hij. Ook viel hij een aantal jaar geleden tientallen kilo's af.