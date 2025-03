Dartsfenomeen Luke Littler geeft grote concurrent ongevraagd advies: 'Dan moet je toeslaan'

Luke Littler (18) zit in een gouden periode. De topdarter werd begin 2025 wereldkampioen en lijkt ook de maanden erna geen pijltje meer te kunnen missen. Hij blaakt zo van het vertrouwen, dat hij de wereldkampioen van 2024, Luke Humphries, wat advies heeft gegeven.

De Engelse darter slurpt de titels op. Alleen al dit jaar pakte hij ook de hoofdprijs bij de UK Open en Belgian Darts Open, daarnaast wierp hij een negendarter bij Players Championship 5 in Leicester.

En hij is niet te houden bij het rondreizende dartscircus Premier League Darts, waar hij vier van de acht speelavonden tot nu toe won. Hij staat riant aan kop in het klassement.

Luke versus Luke

Afgelopen donderdag, tijdens de achtste speelronde te Newcastle, rekende Luke the Nuke in de finale af met Humphries. Het werd 6-1 voor de tiener, die steeds minder concurrentie duldt in de dartswereld. In 2024 waren de twee Lukes nog min of meer gelijkwaardig, maar in 2025 is Littler de onbetwiste enige koning van de dartswereld.

De 30-jarige Humphries heeft dan ook wel enkele verbeterpuntjes, stelt Littler. In de ogen van de wereldkampioen laat Cool Hand Luke 'te veel emoties' zien.

Wereldkampioen Luke Littler (18) verdient in recordtempo klauwen met geld bij Premier League Darts Er staat geen maat op Luke Littler in de Premier League Darts. De huidige wereldkampioen strooit met gemiddeldes van dik boven de 100 en gooit de ene na de andere 180. Het zorgde ervoor dat hij donderdag in rap tempo 10.000 pond rijker was.

Blij

Volgens The Sun zei Littler verder dit: "Ik weet als ik tegen bepaalde spelers speel, wanneer ik ze te pakken heb. Bij Humphries merk ik dat bijvoorbeeld, omdat hij te veel van zijn stemming laat zien. Als hij bijvoorbeeld een score van 60 of 41 gooit, dan laat hij zien dat hij daar niet blij mee is. Maar dan gooit hij bij de beurt erna een soortgelijke score. Dan weet je dat je moet toeslaan."

Nieuwe deal levert Luke Littler behoorlijk zakcentje op: 'Cultureel fenomeen' Luke Littler heeft de wereld aan zijn voeten liggen. Het pas 18-jarige dartstalent is de regerend wereldkampioen en overal waar hij komt doet hij mee om de prijzen. Naast zijn gewonnen prijzengeld verdient hij ook lekker bij met zijn goede sponsordeals.

Order of Merit

Humphries staat nog wel eerste op de ranglijst PDC Order of Merit. Dat heeft er ook mee te maken dat Littler nu bezig is met zijn tweede volledige jaar in de dartstop. En de lijst wordt samengesteld op basis van het gewonnen prijzengeld in de afgelopen 24 maanden.

Het doel van Littler is uiteraard om de koppositie over te nemen. "Dat ik nu al in de buurt kom, toont aan dat er wel wat in zit als mensen zeggen dat ik momenteel de beste speler ter wereld ben", aldus Littler. "Maar jullie kennen me. Ik zal nooit onomwonden zeggen dat ik de beste ter wereld ben. Wel is het inderdaad zo dat ik op dit moment beter presteer dan die gasten."