Luke Littler (17) denkt nu al aan dartspensioen: 'Ik speel al heel lang'

Het grote publiek is pas net een paar maanden op de hoogte van het bestaan van dartssensatie Luke Littler, maar de 17-jarige Engelsman heeft het nu al over zijn pensioen. Hij zegt dat hij er misschien over een jaar of tien al genoeg van heeft.

Littler werd een wereldberoemd toen hij op 16-jarige leeftijd tijdens zijn eerste WK de finale van het WK darts haalde afgelopen jaar. Die verloor hij weliswaar van Luke Humphries, maar de toon was gezet. Sindsdien is elke boer die Luke the Nuke laat wereldnieuws. Door zijn fantastische WK doet hij mee aan de Premier League of Darts en staat hij op dit moment op plek 30 van de PDC World order of Merit.

Luke Littler met pensioen?

Met zijn 17 jaar zou je verwachten dat hij nog minimaal dertig goeie dartsjaren in zich heeft. Dartslegende Phil Taylor gaat immers dit jaar, op 63-jarige leeftijd, pas met pensioen. Maar Littler wil het misschien wel helemaal anders doen. "Ik dart al heel erg lang", zei hij tegen het Engelse medium The Times. "Misschien doe ik nog tien tot vijftien jaar en ga ik dan met pensioen, als ik er genoeg van heb."

