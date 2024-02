Michael van Gerwen leest eigenwijze verslaggever de les: 'Jij snapt dat niet'

Michael van Gerwen boekte donderdagavond zijn derde Premier League Darts-zege op rij en wilde na de finale nog even wat kwijt. Net als veel van zijn collega's vindt hij dat Luke Littler te veel onder een vergrootglas ligt en dat dat moet stoppen.

"Hij is een geweldige speler met heel veel talent en een mooie carrière voor zich", was Van Gerwen na afloop vol lof over de 17-jarige Littler. "Maar voer de druk niet zo op, stel niet van die stomme vragen aan hem. Laat hem genieten van wat hij doet, dat zal hem op de lange termijn alleen maar helpen."

"Het is een jonge jongen", ging Van Gerwen verder. "Hij krijgt enorme veel druk opgelegd door de pers en iedereen, dat is echt gestoord. Je snapt dat waarschijnlijk niet, omdat jij alleen vragen stelt. Maar ik weet als speler hoe dat is. Ik vind dat niet eerlijk, maar dat is maar mijn mening. Laat hem gewoon zijn leven leiden. Ik snap dat dit gebeurt met bekende mensen, maar..."

Als de verslaggever vervolgens zegt dat hij het wel begrijpt, onderbreekt Van Gerwen hem, "Nee, je begrijpt het waarschijnlijk niet. Anders zou je die vragen niet stellen. Alles wat hij doet, daar heeft iedereen het over, het staat in alle kranten. Laat hem gewoon."

Onder meer het privéleven van Littler heeft met name in de Engelse pers veel aandacht gekregen. Ook zijn 21-jarige vriendin werd in korte tijd een beroemdheid en de nodige onzinverhalen deden de ronde. Eerder vroegen ook Gary Anderson en Peter Wright zich al af of al die aandacht voor de jonge Engelsman wel goed voor hem was. De prestaties van Littler, de doorbrak op het WK en daar de finale haalde, lijden er vooralsnog niet onder.