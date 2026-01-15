Luke Littler had donderdag op de Bahrain Darts Masters een opvallende ontmoeting met de 53 (!) jaar oudere Paul Lim. De wereldkampioen versloeg de oudgediende met gemak en gaat door naar de tweede ronde van het toernooi.

Littler en Lim behielden beiden hun eerste leg, maar daarna was er een break voor de Engelsman. Hij liep daarna razendsnel uit naar een 4-1-voorsprong. De 71-jarige kwam er niet meer aan te pas, al miste Littler (18) zijn eerste dubbel om de partij te winnen. Toch won hij met 6-1.

Prijzengeld

De wereldranglijst is gebaseerd op geld en daarom telt de Bahrein Darts Masters niet mee voor de ranking. De acht wereldtoppers en acht regionale spelers worden namelijk uitgenodigd en geldt dus als een exclusief toernooi. De winnaar krijgt 30.000 pond, omgerekend zo'n 34.500 euro. Daar bovenop krijgen de topdarters ook nog een deelname-fee, maar daar wordt nooit over gecommuniceerd.

Nederlanders

Nederlandse toppers Gian van Veen en Danny Noppert bereikten de tweede ronde al door respectievelijk Man Lok Leung en Basem Mahmood te verslaan in hun eerste partij. De landgenoten het in de volgende ronde tegen elkaar opnemen. Michael van Gerwen komt donderdag nog in actie tegen Alexis Toylo.

Overigens heeft de PDC niet dezelfde acht namen gekozen als bij de Premier League. Zo zit publiekslieveling Nathan Aspinall (veertiende van de wereld) er wél bij, maar Premier League-deelnemer Josh Rock (negende) niet. Voor Noppert geldt hetzelfde: The Freeze is tot verbazing van velen niet geselecteerd voor de Premier League. Hij 'vervangt' op de World Series Premier League-deelnemer Jonny Clayton.