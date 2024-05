Luke Littler houdt tonnen over aan Premier League Darts: 'Ik ga mezelf flink verwennen'

Luke Littler won niet alleen de beker tijdens de finale van de Premier League Darts. De 17-jarige Engelsman won ook een enorme klap geld. Waar moet hij die ruim drie ton aan uitgeven? Na afloop van de zinderende finale lichtte hij een tipje van de sluier op.

"Het is veel geld", zei Littler lachend tegen Viaplay. Hij weet dat hij 315.000 pond krijgt uitgekeerd van de PDC voor het winnen van vier avonden in de Premier League Darts én de finale-avond. "Ik ga er eens naar kijken wat ik ermee ga doen. In ieder geval mezelf verwennen."

Dat geld kan Littler de komende weken ook tijdens leuke tripjes besteden. Zo gaat hij zaterdag naar de finale van de FA Cup, om daar zijn favoriete voetbalploeg Manchester United aan te moedigen tegen Manchester City. Daarna vliegt The Nuke naar de andere kant van de wereld om te darten én vakantie te vieren.

Na de FA Cup-finale vliegt hij naar New York om daar aan een World Series-event mee te doen. Vervolgens kan hij echt even relaxen en nagenieten van het eerste halfjaar tussen de grote mannen. "Ik ben na New York een week vrij en dan ga ik lekker genieten. Met mijn familie en vriendin naar Orlando (Florida, red.). Ook naar Disney World."

Luke Littler met zijn vriendin Eloise Milburn én de kersverse Premier League Darts-trofee. ©PDC Darts

Maar eerst gaat hij heel veel media-aandacht tegemoet. En overal moet hij zijn net gewonnen beker met zich meeslepen. "Ik weet niet eens wat ik ermee moet doen thuis. Ik moet maar eens kijken of ik er een mooi plekje voor heb. Ik kan het zelf ook nog niet geloven dat ik 'm heb gewonnen."

Negendarter

Tijdens de finale tegen Luke Humphries gooide hij na de pauze het absolute hoogtepunt: een negendarter. Alweer zijn vierde van dit jaar. "Toen we op 5-5 pauze hadden, kwam dat als geroepen. Ik moest naar het toilet. Toen ik daarna het podium weer opkwam, zei ik tegen mezelf dat het nu moest gebeuren. Dat ik meteen een negendarter gooide gaf met het vertrouwen om door te gaan en te winnen."

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen deed ook mee aan de finale-avond, maar de Nederlandse darter verloor al in de halve finale van Luke Humphries. Na afloop legde hij uit dat het niet zozeer tijdens de wedstrijd misging, maar dat zijn ups en downs al een paar maanden duren. Toch kan ook hij een aardig bedrag op zijn rekening verwachten.