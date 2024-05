Premier League Darts | Luke Littler tart alle dartwetten met negendarter in finale én eerste major

Luke Littler is buitenaards, dat heeft hij donderdagavond bewezen. De nog altijd pas 17-jarige darter won bij zijn debuut in de Premier League Darts meteen het hele toernooi en daarmee al zijn eerste major. Dat deed hij ook nog eens met een negendarter in de finale.

Van tevoren werd gezegd dat Littler het op de finale-avond in een uitverkochte O2 Arena een stuk moeilijker zou krijgen dan in de rest van de Premier League Darts. The Nuke werd in de zestien speelavonden verspreid over Groot-Brittannië en Europa al koploper en zette in de finale-avond de kers op de taart.

Heerlijke sfeer bij ontknoping Premier League Darts: recordaantal toeschouwers in Londen Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries en Michael Smith maken zich op voor een heerlijk avondje. De vier komen in actie tijdens de play-offs van de Premier League Darts in Londen, waar het volle bak zal zijn in The O2.

Negendarter

Nadat hij eerst met gemak Michael Smith uitschakelde in de halve finale, stond hij in de finale tegen 'de andere Luke'. Humphries had echter maar tien legs antwoord op Littler, die na de pauze zijn buitenaardsheid bevestigde. Op een 5-5 stand gooide Littler een perfecte leg en legde hij de basis voor de eindzege in de Premier League Darts.

Majorwinnaar

Humphries gooide echt niet slecht, sterker: ook hij zat boven de 100 gemiddeld. Maar zelfs een 134-finish van Cool Hand kon Littler niet deren. Hij kwam met de 10-7 op matchpunt en gooide even later de wedstrijd uit. Hij won dus met 11-7 en is op 17-jarige leeftijd al een majorwinnaar. Dat zagen we in het verleden zelfs Michael van Gerwen niet doen. Niemand niet. En niet te vergeten: hij wint met de zege alleen al 275.000 pond.

Prijzengeld | Dit verdiende Michael van Gerwen aan de Premier League Darts 2024 Michael van Gerwen strandde in de halve finale van de finale-avond van de Premier League Darts, nadat hij eerder op vier avonden de winnaar was. Dat leverde hem alsnog een flinke som aan prijzengeld op.

Michael van Gerwen

De Nederlander deed ook mee aan de finale-avond, maar was vooral figurant in zijn eigen malaise. Het liep voor geen meter bij de Nederlander, die na afloop sprak van een probleem dat al maanden speelt en niet iets is van die ene wedstrijd. Van Gerwen verloor met 10-5 van Humphries en zag daarna met lede ogen toe hoe de nieuwe generatie onder aanvoering van de 'Lukes' het darten domineert. Waarschijnlijk nog voor een hele lange tijd.

In de andere halve finale werd Michael Smith uitgeschakeld door de fenomenale Littler. Ook daar werd het 10-5.