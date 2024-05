'Niet alleen nu, dit speelt al maanden': Michael van Gerwen zoekt verklaring na deceptie tegen Luke Humphries

Het lukte Michael van Gerwen donderdagavond maar niet om op zijn niveau te komen. In de halve finale van de Premier League Darts was Luke Humphries simpelwe veel te goed. Na afloop was de Nederlandse darter dan ook flink eerlijk naar zichzelf. "Dit is iets wat al maanden speelt."

Het zag er niet uit hoe Van Gerwen zijn pijlen gooide tegen de regerend wereldkampioen. Het was duwen, trekken en dat maakte het moeizaam. Maar Van Gerwen zag dat het echt niet alleen een offday was. "Het gaat niet mis in deze wedstrijd, dit is iets van de afgelopen maanden. Ik ben gewoon niet constant genoeg, al maanden niet", is Van Gerwen zelfkritisch bij Viaplay.

'Te veel ups en downs'

"Je ziet dat ik alles probeer en m'n stinkende best doe. Ik heb me ook heel goed voorbereid op deze wedstrijd, maar zowel tijdens het duel als de afgelopen maanden heb ik te veel ups en downs. Dat mag niet gebeuren, maar het gebeurt nu eenmaal wel."

'Daar is nog echt geen sprake van nu'

Van Gerwen geeft ook aan dat het dan niet helpt dat hij uitgerekend tegen Humphries speelde. "Het scheelt dat ik tegen de beste darter ter wereld speel. Wat hij de afgelopen twaalf maanden laat zien is van een ongekend niveau. Ik wil zelf ook toe naar een bepaald niveau, maar daar is nog echt geen sprake van nu."

'Dacht wel meer te kunnen'

De Nederlander wisselde afgelopen week nog van materiaal. Daar hoopte hij net dat beetje extra uit te halen. "Na afgelopen week dacht ik wel wat meer te kunnen. Maar de eerste pijl liep niet lekker. Dan wordt het zoeken, forceren en irriteren. Dan ga je fouten maken en wordt het nog moeilijker om te winnen. Dit is weer een tik op de kin. Het doet zeer als je verliest."

Prijzengeld

Gelukkig krijgt Van Gerwen nog wel een doekje voor het bloeden. Met het halen van de finale-avond én het winnen van vier Premier League-avonden mag MVG een flink bedrag op zijn rekening verwachten van de PDC. De komende weken speelt de Nederlander nog een paar toernooien, voordat voor hem de zomer in het teken staat van een nieuwe operatie. In het najaar wachten dan weer grote toernooien.