Luke Littler heeft zondagavond de World Matchplay gewonnen, door in de finale James Wade met 18-13 te verslaan. De wedstrijd ging zeer lang gelijk op, nadat The Machine zelfs op een ruime voorsprong was gekomen.

Wade schoot uit de startblokken. Voor de eerste pauze won hij álle legs: 5-0. Een uitstekende prestatie van The Machine, die hoopte als eerste de 18 legs te bereiken (en zodoende te winnen). Littler bleef op het podium en dacht: wat Wade kan, kan ik ook. Na de break sloeg de 18-jarige darter keihard terug door ook alle legs te pakken. En zo was het opeens 5-5.

Nadat beide darters hadden laten zien wat zij in huis hadden, ging het gelijk op. Waar het na tien legs 5-5 stond, stond het na negentien legs 9-10 voor Littler. Langzaam maar zeker liep The Nuke uit op zijn tegenstander, die meer dan dubbel zo oud (42) is. Uiteindelijk won hij met 18-13.

Nederlanders uitschakelen

Wade schakelde in de kwartfinale Gian van Veen uit (16-13). Littler rekende een ronde eerder af met Jermaine Wattimena, maar dat ging niet zonder slag of stoot. The Machine Gun kwam met 7-2 voor, maar verloor alsnog: 13-11.

'Beste leg ooit'

Littler zorgde in de halve finale voor een enorme sensatie door een 9-darter te gooien. Hij sprak zelfs van 'de beste leg ooit', omdat tegenstander Josh Rock ook op weg was naar negen perfecte pijlen. Rocky had twee 180'ers gegooid, maar kreeg geen kans meer om nog drie pijlen naar het bord te smijten. "Ik denk dat het de beste leg ooit is. Het resultaat, al die triples waren gewoon perfect."

Littler ging vol zelfvertouwen aan de oche staan om zijn 9-darter af te maken. "Ik dacht nergens aan. Ik kende de route. Zodra die triple 20 viel, wist ik wat er moest gebeuren. Ik vierde het niet eens, omdat ik nog steeds een beetje geïrriteerd was over mijn begin. Maar ja, misschien was dat goed ook. Als ik te veel emotie had getoond, had ik misschien mijn focus verloren."