Luke Littler gaat in de komende dagen proberen om revanche te nemen op de teleurstellende World Cup of Darts. De Engelsman doet mee aan de US Darts Masters en hij heeft een belangrijke supporter bij zich: zijn nieuwe vriendin.

De US Darts Masters zal vrijdag van start gaan en mede daarom reisde Littler deze week al af naar New York. Dat deed hij samen met zijn vriendin Faith. Het stel ontmoette elkaar in februari en sinds enkele maanden zijn ze officieel een koppel. Zo was Faith al mee met de familie Littler op vakantie in Spanje begin juni. De Engelse darter heeft zijn vriendin ook meegenomen naar het dartstoernooi in New York. Littler deelde op zijn Instagram al beelden van zichzelf met zijn vriendin in ' The Big Apple'.

Het stel werd voor het eerst samen gespot in maart. De negentienjarige Faith komt uit Wigan, een plaatsje dat niet ver ligt van Littler zijn woonplaats Manchester. Eerder was de Engelse darter samen met Eloise Milburn. Zij was samen met Littler tijdens zijn ijzersterke debuut op het WK darts in 2023/2024. Kort na die finale gingen de twee echter uit elkaar, omdat ze niet genoeg tijd voor elkaar konden vrijmaken in hun drukke schema.

i Littler Faith

US Darts Masters

Tijdens de US Darts Masters wil Littler revanche nemen op de teleurstellende prestatie op de World Cup of Darts. Daar was de Engelsman een team samen met Luke Humphries. De twee waren de absolute topfavoriet, maar vlogen al snel uit het toernooi. Engeland werd al vroeg uitgeschakeld door Duitsland. Noord-Ierland won met Josh Rock en Daryl Gurney uiteindelijk het toernooi door in de finale af te rekenen met Wales.

Sinds de teleurstelling op de World Cup of Darts keerde Littler niet terug op het dartspodium. Op de US Darts Masters keert hij wel terug voor revanche. Ook Michael van Gerwen keert na een periode van afwezigheid terug op het grote podium. De Nederlander nam een pauze van het darten vanwege de scheiding van zijn vrouw.