Topdarter Luke Littler heeft een nieuwe stap met zijn vriendin genomen. De tienersensatie maakte een tripje met zijn familie en deelde een foto. Vriendin Faith lijkt al helemaal onderdeel te zijn van het gezin.

De 18-jarige Littler geniet van een weekje vrij na een teleurstellend verlopen World Cup of Darts. Samen met Premier League-winnaar Luke Humphries waren ze de gedoodverfde favorieten voor de titel. Maar ze verloren in hun eerste ronde van thuisspeler Duitsland.

Littler slaat de Pro Tour-toernooien doordeweeks over en dus is er een zee van tijd om leuke activiteiten te ondernemen. Op Instagram deelt hij een familiekiekje van de verjaardag van zijn moeder. "Fijne verjaardag mam", feliciteert hij haar met een hartje. Maar wie staat er nog meer op die foto? Zijn nieuwe vriendin Faith Millar.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

i Luke Littler en familie. IG/lukethenukelittler

Faith Millar

Littler blijft nog altijd vrij vaag over zijn relatie met Faith. Hoewel de relatie officieel nog niet bevestigd is, is deze nu wel duidelijk. De darter postte meerdere keren foto's waar ze innig omhelst naast elkaar zaten.

Topdarter Luke Littler in de maling genomen met grote valkuil: 'Dat wil je maar niet lukken' Het afgelopen anderhalf jaar beleefde Luke Littler zijn absolute doorbraak. Zo won hij op 17-jarige leeftijd het World Darts Championship, waardoor hij de jongste ooit werd die dit prestigieuze toernooi op zijn naam schreef. Maar hoewel zijn dartcarrière voorspoedig verloopt, heeft hij grote moeite met iets anders.

Faith is de tweede vriendin van Littler die in beeld komt. Toen de dartssensatie in 2023 de finale van het WK darts haalde tijdens zijn debuut, was Eloise Milburn zijn steun en toeverlaat. Die relatie ging vorig jaar juli na 10 maanden uit.

De nieuwe vriendin van Littler was ook aanwezig tijdens de Premier League-finale, die hij verloor van Humphries. De 19-jarige schoonheidsspecialiste komt uit een stadje in de buurt van Littlers woonplaats Warrington. Ze zouden sinds februari een vriendschap hebben.

'Ik hoop dat iemand je vermoordt': Belgische topdarter belaagd met haatberichten De Belgische topdarter Mike De Decker heeft bijzondere berichten gedeeld. Na een zure nederlaag in een vloertoernooi op de Pro Tour ontving hij haatbericht na haatbericht. "Je verdient het niet om op deze aarde te zijn."

Pro Tour

Deze week stond de Pro Tour weer op het programma. Players Championship 17 tot en met 19 stonden op het programma. Topspelers als Littler, Humphries en Michael van Gerwen missen en dus is er ruimte voor andere spelers om een titel op hun naam te schrijven. En dat gebeurde dan ook. Chris Dobey, Stephen Bunting en James Wade pakten de titels. Nederlanders Wessel Nijman en Jermaine Wattinema haalden een finale.