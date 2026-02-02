Luke Littler is de winnaar van de 2026 World Masters. De Britse dartssensatie onttroonde Luke Humphries op de eerste major na het WK. In de finale tegen Cool Hand Luke werd het 6-5 voor Littler.

Littler kende al een indrukwekkende zegereeks om de finale te bereiken. Zo versloeg hij achtereenvolgens Gerwyn Price, Josh Rock, Ross Smith en Mike De Decker. Humphries won onder meer van Gian van Veen en Danny Noppert om de finale te bereiken. Cool Hand Luke gooide zelf nog een 9-darter in zijn wedstrijd tegen Luke Woodhouse. Na een spannende finale bleek echter dat er nog altijd geen kruit is opgewassen tegen de ijzersterke Littler.

Tijdens de eindstrijd in de Engelse stad Milton Keynes was het Littler die al rap de voorsprong pakte. In set drie wist de jonge darter zijn rivaal Humphries al te breken, waardoor hij met het houden van zijn eigen leg op een 3-1 voorsprong kwam. Humphries gaf zich echter niet gewonnen en hij kwam direct terug tot 3-3. Uiteindelijk zou de finale een ware marathonpartij betekenen, waarin elf sets van drie legs per stuk werden gespeeld. In de laatste set bleek Littler uiteindelijk toch de sterkste en dus staat hij nu op een eindzege in acht van de negen major televisietoernooien van de PDC. Enkel het Europees kampioenschap ontbreekt nog.

'Ik zei dat ik niks meer in me had'

Na de finale vertelt Littler dat hij richting het einde van de partij de energie uit zijn lichaam voelde vloeien. "Richting die 5-4 en de laatste sets zei ik dat ik niks meer in me had. Ik moest heel diep graven, maar ik was vol focus om het voor elkaar te krijgen. Het is een aparte week geweest, zwaar op sommige momenten, maar dit is hoe het heeft uitgepakt. Ik en Luke Humphries in de finale van de eerste major van het jaar, ik weet zeker dat dat nog vaker zal gebeuren."

Ook kwam Littler nog met een aantal schitterende complimenten voor zijn opponent. "Hij buigt echt nooit onder de druk. Hij buigt gewoon nooit. Hij heeft echt zijn klasse laten zien." Veel fans willen Littler al bombarderen tot 'de grootste darter ooit', maar daar wil de jonge Brit zeker niet in mee. "Zelfs al win ik meer titels, hij blijft de grootste darter die er ooit geweest is."